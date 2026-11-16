Η ομάδα πόλο γυναικών του Αλίμου διανύει ένα μεταβατικό στάδιο. Ο Άλιμος έκανε δεκτή την παραίτηση του προπονητή του, Νίκου Δελληγιάννη, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Έλληνας τεχνικός, είχε αναλάβει την ηγεσία στον πάγκο του Αλίμου τον Ιούνιο του 2025 και είχε ανανεώσει τη συνεργασία του τον Ιούνιο του 2026 για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Την θέση του Δεληγιάννη θα πάρει ο Τάσος Πυρπυρής. Ο νέος πολύπειρος Έλληνας προπονητής της ομάδας, θα καθήσει για πρώτη φορά στον πάγκο της, σε λίγες μέρες και στην αναμέτρηση με την Ολλανδική Ντονκ, για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη του Αλίμου για το LEN Euro Cup γυναικών, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.