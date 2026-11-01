Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο Conference Cup, οι Άλιμος και Γλυφάδα στις 12 του Euro Cup
Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Ντιναμό Ουραλότσκα έπαιζε τη συνέχειά του στο Euro Cup γυναικών, όμως η ρωσική ομάδα επικράτησε με 25-15, πήρε την 1η θέση στον 3ο προκριματικό όμιλο στο Έντε της Ολλανδίας και πέρασε στην επόμενη φάση.
Αντίθετα ο ΠΑΟΚ κατέλαβε τη 2η στον όμιλο και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference Cup.
ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Γκανγκλ, Μάμογλου 1, Πολυχρόνη, Ούρα 2, Σ. Καριπίδου 7, Σαουλίδη 1, Γραικού Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου 1, Κολτσίδα, Παπαναστασίου, Σκορδίλη, Σάλεχ, Β. Καριπίδου 3.
Οι 12 ομάδες που συνεχίζουν στο Euro Cup
Στην επόμενη φάση του Euro Cup βρίσκονται 12 ομάδες, ανάμεσά τους ο Άλιμος και η Γλυφάδα. Η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Euro Cup θα γίνει το πρωί της Τρίτης (3/11, 12:00) στο Ζάγκρεμπ.
- Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία) Από τα προκριματικά του Εuro Cup
- Μαρσέιγ (Γαλλία) Από τα προκριματικά του Εuro Cup
- Ντιναμό Ουραλότσκα (Ρωσία) Από τα προκριματικά του Εuro Cup
- Άλιμος (Ελλάδα)
- Πάντοβα (Ιταλία)
- Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)
Από τα προκριματικά του Champions League
- Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία)
- Nτουναουιβάρος (Ουγγαρία)
- Νανσί (Γαλλία)
- Γλυφάδα (Ελλάδα)
- Ντονκ (Ουγγαρία)
- Λιλ (Γαλλία)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.