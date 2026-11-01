Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο Conference Cup, οι Άλιμος και Γλυφάδα στις 12 του Euro Cup

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του από την Ντιναμό Ουραλότσκα, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference Cup, ο Άλιμος και η Γλυφάδα οι ελληνικές παρουσίες στη συνέχεια του Euro Cup γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Ντιναμό Ουραλότσκα έπαιζε τη συνέχειά του στο Euro Cup γυναικών, όμως η ρωσική ομάδα επικράτησε με 25-15, πήρε την 1η θέση στον 3ο προκριματικό όμιλο στο Έντε της Ολλανδίας και πέρασε στην επόμενη φάση.

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ κατέλαβε τη 2η στον όμιλο και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference Cup.

ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Γκανγκλ, Μάμογλου 1, Πολυχρόνη, Ούρα 2, Σ. Καριπίδου 7, Σαουλίδη 1, Γραικού Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου 1, Κολτσίδα, Παπαναστασίου, Σκορδίλη, Σάλεχ, Β. Καριπίδου 3.



Οι 12 ομάδες που συνεχίζουν στο Euro Cup

Στην επόμενη φάση του Euro Cup βρίσκονται 12 ομάδες, ανάμεσά τους ο Άλιμος και η Γλυφάδα. Η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Euro Cup θα γίνει το πρωί της Τρίτης (3/11, 12:00) στο Ζάγκρεμπ.

Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία) Από τα προκριματικά του Εuro Cup

Μαρσέιγ (Γαλλία) Από τα προκριματικά του Εuro Cup

Ντιναμό Ουραλότσκα (Ρωσία) Από τα προκριματικά του Εuro Cup

Άλιμος (Ελλάδα)

Πάντοβα (Ιταλία)

Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Από τα προκριματικά του Champions League