Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 18-11: Με ξέσπασμα στο τέλος η 5η νίκη στη Waterpolo League γυναικών
Ο Ολυμπιακός για τρία οκτάλεπτα βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον αξιόμαχο ΠΑΟΚ στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, όμως με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, επικράτησε με 18-11 για την 5η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών.
Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε και προηγήθηκε με 2-0 και 3-1, με τη Μαργαρίτα Μπιτσάκου να πετυχαίνει το 5-4 στο ξεκίνημα του 2ου οκταλέπτου για τις φιλοξενούμενες.
Ο Ολυμπιακός με 4-0, προηγήθηκε με 8-5 κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 9-7. Οι Μ. Μπιτσάκου και Μαμόγλου μείωσαν για τον ΠΑΟΚ σε 10-9, όμως οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν με σερί 5-0, ξεφεύγοντας με 14-9, στα 5:24 πριν από το τέλος, για να φθάσουν στο τελικό 18-11.
Σε άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής ο Εθνικός νίκησε τα Χανιά με 23-12 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας, ο Άλιμος πέρασε άνετα από τη Λάρισα (17-6), ενώ η ΝΕ Πατρών νίκησε την ΠΕΚΕ Βροντάδου με 17-10.
Aποτελέσματα - Βαθμολογία (5η αγωνιστική)
- ΝΕ Πατρών-ΠΕΚΕΒ 17-10
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-3, 7-1, 3-4.
ΝΕΠ (Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπενού 1, Κοτζάμπαση, Νισιγιάμα 6, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 1, Κοσσέρη, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 2, Δ. Κοντάκου, Αγγελοπούλου, Λυκοθανάση 3, Α. Κοντάκου, Κακαΐδη 2, Ελ. Τσίγκα 1.
ΠΕΚΕΒ: Λέκκου, Κολιτσοπούλου 4, Κραβαρίτη, Κολοβού 1, Φελλά, Αδάμη, Μπενέκου 2, Ράντονιτς 2, Μπελέγρη, Μανιάτη, Πετεινάτου 1, Μαστροκάλου, Κωτσάκη.
- Λάρισα-Άλιμος 6-17
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-6, 2-4, 0-3.
Λάρισα: Καζάνα, Πανταζή, Τουλουμτζίδου 1, Χασιώτη, Ε. Λούδη 2, Σαφέτη, Σακελλαρίου, Μιχαηλίδου, Γκριφιόεν 2, Α. Λούδη, Κροτό 1, Μερκουριάδη, Λουκοπούλου, Μοιράλη.
Αλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη 1, Θ. Παπαδοπούλου, Μ. Πλευρίτου 4, Χαλδαίου 3, Γρηγοροπούλου 2, Οτσόα 1, Μ. Παπαδοπούλου 1, Α. Μπιτσάκου 1, Τζωρτζακάκη 2, Φαν Ντερ Κραβαρίτη 1, Κυριακοπούλου.
- Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 18-11
Τα οκτάλεπτα: 4-4, 5-3, 2-2, 7-2.
Ολυμπιακός (Ντόσκας): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη 2, Κουρέτα 2, Σάντα, Τριχά 3, Αντριους 1, Σιούτη 1, Πάτρα, Μπίκου, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 3, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Νίγκρο, Χάιντου 2, Σαλταμανίκα.
ΠΑΟΚ (Βέργος): Γκανγκλ, Μαμόγλου 3, Ούρα 1, Σ. Καριπίδου 3, Σαουλίδη, Γραικού, Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου 4, Κολτσίδα, Παπαναστασίου, Σκορδίλη, Σάλεχ, Β. Καριπίδου.
- Χανιά-Εθνικός 12-23
Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-4, 3-6, 5-8.
Χανιά (Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Κρασάκη, Σπανδωνίδου 3, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου 2, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 2 , Διρχαλίδου, Λιμπιτάκη, Φράγκου 2, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη.
Εθνικός (Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 3, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 4, Μιμίδη 1, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου 2, Κανετίδου 3, Κρίστμας 4, Τσιούγκρη 3, Κλαψιανού, Νικολοπούλου 1.
- 20:30 Πανιώνιος-Ηλιούπολη
- 21:00 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 15
- 2.Βουλιαγμένη 12
- 3.Πανιώνιος 10
- 4.Εθνικός 9
- 5.Άλιμος 9
- 6.ΠΑΟΚ 9
- 7.Χανιά 7
- 8.ΝΕ Πατρών 6
- 9.Γλυφάδα 3
- 10.Λάρισα 1
- 11.ΠΕΚΕΒ 1
- 12.ΓΣ Ηλιούπολης 0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.