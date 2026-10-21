Ο Ολυμπιακός ανεβάζοντας στροφές στο τελευταίο οκτάλεπτο, νίκησε τον ΠΑΟΚ με 18-11 για την 5η νίκη στη Waterpolo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός για τρία οκτάλεπτα βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον αξιόμαχο ΠΑΟΚ στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, όμως με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, επικράτησε με 18-11 για την 5η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε και προηγήθηκε με 2-0 και 3-1, με τη Μαργαρίτα Μπιτσάκου να πετυχαίνει το 5-4 στο ξεκίνημα του 2ου οκταλέπτου για τις φιλοξενούμενες.

Ο Ολυμπιακός με 4-0, προηγήθηκε με 8-5 κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 9-7. Οι Μ. Μπιτσάκου και Μαμόγλου μείωσαν για τον ΠΑΟΚ σε 10-9, όμως οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν με σερί 5-0, ξεφεύγοντας με 14-9, στα 5:24 πριν από το τέλος, για να φθάσουν στο τελικό 18-11.

Σε άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής ο Εθνικός νίκησε τα Χανιά με 23-12 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας, ο Άλιμος πέρασε άνετα από τη Λάρισα (17-6), ενώ η ΝΕ Πατρών νίκησε την ΠΕΚΕ Βροντάδου με 17-10.

Aποτελέσματα - Βαθμολογία (5η αγωνιστική)

ΝΕ Πατρών-ΠΕΚΕΒ 17-10

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-3, 7-1, 3-4.

ΝΕΠ (Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπενού 1, Κοτζάμπαση, Νισιγιάμα 6, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 1, Κοσσέρη, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 2, Δ. Κοντάκου, Αγγελοπούλου, Λυκοθανάση 3, Α. Κοντάκου, Κακαΐδη 2, Ελ. Τσίγκα 1.

ΠΕΚΕΒ: Λέκκου, Κολιτσοπούλου 4, Κραβαρίτη, Κολοβού 1, Φελλά, Αδάμη, Μπενέκου 2, Ράντονιτς 2, Μπελέγρη, Μανιάτη, Πετεινάτου 1, Μαστροκάλου, Κωτσάκη.

Λάρισα-Άλιμος 6-17

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-6, 2-4, 0-3.

Λάρισα: Καζάνα, Πανταζή, Τουλουμτζίδου 1, Χασιώτη, Ε. Λούδη 2, Σαφέτη, Σακελλαρίου, Μιχαηλίδου, Γκριφιόεν 2, Α. Λούδη, Κροτό 1, Μερκουριάδη, Λουκοπούλου, Μοιράλη.

Αλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη 1, Θ. Παπαδοπούλου, Μ. Πλευρίτου 4, Χαλδαίου 3, Γρηγοροπούλου 2, Οτσόα 1, Μ. Παπαδοπούλου 1, Α. Μπιτσάκου 1, Τζωρτζακάκη 2, Φαν Ντερ Κραβαρίτη 1, Κυριακοπούλου.

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 18-11

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 5-3, 2-2, 7-2.

Ολυμπιακός (Ντόσκας): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη 2, Κουρέτα 2, Σάντα, Τριχά 3, Αντριους 1, Σιούτη 1, Πάτρα, Μπίκου, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 3, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Νίγκρο, Χάιντου 2, Σαλταμανίκα.

ΠΑΟΚ (Βέργος): Γκανγκλ, Μαμόγλου 3, Ούρα 1, Σ. Καριπίδου 3, Σαουλίδη, Γραικού, Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου 4, Κολτσίδα, Παπαναστασίου, Σκορδίλη, Σάλεχ, Β. Καριπίδου.

Χανιά-Εθνικός 12-23

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-4, 3-6, 5-8.

Χανιά (Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Κρασάκη, Σπανδωνίδου 3, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου 2, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 2 , Διρχαλίδου, Λιμπιτάκη, Φράγκου 2, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη.

Εθνικός (Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 3, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 4, Μιμίδη 1, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου 2, Κανετίδου 3, Κρίστμας 4, Τσιούγκρη 3, Κλαψιανού, Νικολοπούλου 1.

20:30 Πανιώνιος-Ηλιούπολη

21:00 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη

Βαθμολογία