Στο Σεράφειο κολυμβητήριο ξεκινάει και καταλήγει ο Απόλλων Σμύρνης στο ταξίδι του στη φάση των ομίλων του LEN Euro Cup, στη 3η του συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η European Aquatics γνωστοποίησε – λίγες ώρες μετά την κλήρωση, που έφερε τους «κυανόλευκους» στον 3ο Όμιλο – το ακριβές πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Ο Απόλλων Σμύρνης ξεκινά με εντός έδρας παιχνίδι ενάντια στην Τεράσα, αντίπαλό του και στους ιστορικούς τελικούς του Challenger Cup το 2023, και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των Ομίλων με δύο σερί ματς στο Σεράφειο.

Στο ενδιάμεσο θα δώσει τρεις συνεχόμενους εκτός έδρας αγώνες, έχοντας ως στόχο στις 17 Δεκεμβρίου, με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής, να βρίσκεται στις δύο πρώτες ομάδες της κατάταξης, ώστε να πάρει το «εισιτήριο» και για τη φάση των «16» του Euro Cup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική – 29 Οκτωβρίου

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Τεράσα

Μπαρτσελόνα – Α-Πόλο Σπορτ Μάνατμεντ

2η αγωνιστική – 5 Νοεμβρίου

Α-Πόλο Σπορτ Μάνατζμεντ – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης

Τεράσα – Μπαρτσελόνα

3η αγωνιστική – 12 Νοεμβρίου

Μπαρτσελόνα – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης

Α-Πόλο Σπορτ Μάνατζμεντ – Τεράσα

4η αγωνιστική – 19 Νοεμβρίου

Τεράσα – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης

Α-Πόλο Σπορτ Μάνατμεντ – Μπαρτσελόνα

5η αγωνιστική – 3 Δεκεμβρίου

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Α-Πόλο Σπορτ Μάνατζμεντ

Μπαρτσελόνα – Τεράσα

6η αγωνιστική – 17 Δεκεμβρίου