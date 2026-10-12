Ο Απόλλων Σμύρνης έμαθε αντιπάλους στη φάση των ομίλων του Euro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης έμαθε τις τρεις ομάδες που θα συναντήσει στη φάση των «16» στο Euro Cup, αναλυτικά το αποτέλεσμα της κλήρωσης.

Ο Απόλλων Σμύρνης μετά τις τέσσερις νίκες που σημείωσε στον 2ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup στο «Σεράφειο», πέρασε πανηγυρικά στους ομίλους της φάσης των 16 στη διοργάνωση.

Το πρωί της Δευτέρας (12/10) η ελληνική ομάδα έμαθε τους αντιπάλους της, καθώς μετά την κλήρωση θα αγωνιστεί στον 3ο όμιλο.

Ο Απόλλων Σμύρνης καλείται να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, ήταν 1η στον όμιλο της Νάπολι, μπροστά από τη γηπεδούχο Ποζίλιπο και τη Βουλιαγμένη, που συνεχίζει στο Conference Cup, τη Σπορτ Μάνατζμεντ από τη Γεωργία, που ήρθε από τα προκριματικά του Champions League και την ισπανική Τεράσα, που πήρε τη 2η θέση πίσω από τη Βαζούτας στον 5ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup, νικώντας την Μπούντουτσνοστ με 19-10 και την Πριμόριε Ριέκα με 15-11.

Το συναπάντημα με την Τεράσα ξυπνά πολύ ωραίες μνήμες, αφού ενάντιά της o Απόλλων Σμύρνης έφτασε στην ιστορική κατάκτηση του ευρωπαϊκού του τίτλου, του Challenger Cup, τον Απρίλιο του 2023!

Θα διεξαχθούν έξι αγωνιστικές (29/10-17/12) οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, θα συνεχίσουν στα προημιτελικά του Euro Cup.

Oι όμιλοι της φάσης των «16»

Α' Όμιλος

Ποζίλιπο (Ιταλία)

Bαζούτας (Oυγγαρία)

Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

Χόνβεντ (Ουγγαρία)

Β' Όμιλος

Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία)

Σαβόνα (Ιταλία)

Σάμπατς (Σερβία)

Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο)

Γ' Όμιλος

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Απόλλων Σμύρνης (Ελλάδα)

Σπορτ Μάνατζμεντ (Γεωργία)

Τεράσα (Ισπανία)

Δ' Όμιλος