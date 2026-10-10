Η Βουλιαγμένη νίκησε την Ντιναμό Βουκουρεστίου με 21-11 και με αντίπαλο την Ποζίλιπο Νάπολι θα παίξει για την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Αυτή τη φορά η Βουλιαγμένη είχε την ευκαιρία να φθάσει στη νίκη, που της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την παρουσία της στους ομίλους του Euro Cup.

Mετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, οι «μπέμπηδες» νίκησαν την Ντιναμό Βουκουρεστίου με το ευρύ 21-11 και το μεσημέρι της Κυριακής (11/10, 13:00) με αντίπαλο τη γηπεδούχο Ποζίλιπο Νάπολι, θα διεκδικήσει το 2ο εισιτήριο πρόκρισης από τον 4ο προκριματικό όμιλο στην επόμενη φάση.

Η Μπαρτσελόνα νικώντας και την Ποζίλιπο με 11-9 με δύο νίκες, καπάρωσε την 1η θέση και την παρουσία της στους ομίλους.



To πρόγραμμα του 4ου ομίλου - Βαθμολογία

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Σάββατο 10/10

Ποζίλιπο-Μπαρτσελόνα 9-11

Ντιναμό Βουκουρεστίου-Βουλιαγμένη 11-21

Τα οκτάλεπτα: 3-7, 4-5, 2-6, 2-3

Ντιναμό Β. (Αντρέι Πόπα): Σουνάρα, Ράντου 1, Γκεόργκε, Πριοτεάσα 2, Ίανκ, Λουτέσκου, Ροσάν, Ντράγκομιρ, Γκόρια 4, Τσικοβάνι 1, Ντραγκομιρέσκου, Βραντσεάνου, Μαρκιτάν, Σάβελιτς 3.

Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Λεβάντης, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 6, Λεωνιδάκης 1, Σπάιτς 1, Παπανικολάου, Καστρινάκης 5, Τε Ριέλε 2, Πατσιλινάκος 2, Δεληγιάννης 1, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης 3.

Κυριακή 11/10

11:00 Μπαρτσελόνα-Ντιναμό Βουκουρεστίου

13:00 Ποζίλιπο-Βουλιαγμένη

Η βαθμολογία