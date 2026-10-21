Η Βουλιαγμένη νίκησε εκτός έδρας τη Γλυφάδα με 16-6, πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι κορυφής στη Waterpolo League γυναικών.

Η Βουλιαγμένη πέρασε χωρίς προβλήματα από το «Αντ. Δημητρόπολος» νικώντας τη Γλυφάδα με 16-6. για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Η ομάδα του Λαιμού έφθασε στις πέντε νίκες και το Σάββατο (24/10, 16:00) υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι κορυφής και στην πρώτη τους αναμέτρηση για τη νέα σεζόν.

Την αήττητη πορεία του συνέχισε και ο Πανιώνιος επικρατώντας εντός έδρας του ΓΣ Ηλιούπολης με 18-7, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να φθάνει στις τέσσερις νίκες και να εδραιώνεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Tα στοιχεία των αγώνων

Πανιώνιος-Ηλιούπολη 18-7

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 6-4, 5-2, 3-1.

Πανιώνιος (Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου 1, Λόουσον 1, Ρακιντζή 1, Κανελλοπούλου 2, Ξανθοπούλου 1, Καλαϊτζή, Χαρικιοπούλου 1, Χριστοδούλου Άουτ 2, Πάτερου 1, Λαμπροπούλου 2, Κάρολ 2, Λουπάκη, Μοροχλιάδου 2, Μουστάκα 2.

Ηλιούπολη: Μαυρωτά, Κύρκου 3, Κακλή, Γεωργίου, Παναγιώτι 2, Θεοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου, Υφαντή, Τσιγαρίδα 1, Παπασηφάκη 1, Βελέντζα, Μαρδάκη, Κάλτση, Χαλκίτη, Κλεισούρα.

Γλυφάδα-Βουλιαγμένη 6-16

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 1-2, 2-4. 1-4.

ΑΝΟΓ (Θεοδωρόπουλος): Μ. Καραγιάννη, Αντρες 2, Σκουμπάκη, Οικονόμου, Χατζηγεωργίου, Λαναρά, Κεχαγιόγλου, Χέλμη, Λαμπάτου 1, Γ. Καραγιάννη, Λασκαρίδου 3, Σταρίδα, Βούτσικα, Καρανάσιου, Δροσοπούλου.

ΝΟΒ (Χαζτηδάκης): Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς 2, Καλογεροπούλου, Μπουλούκη, Καπετοπούλου 1, Ελμισιάν 2, Κουτσάντα 1, Κρασσά 1, Α. Ανδρεάδη 1, Δ. Ανδρεάδη 2, Τσιμάρα 1, Ρόγκε 1, Κατσούλη, Φουράκη 4, Δέλλα.

Βαθμολογία