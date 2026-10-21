Βουλιαγμένη: Άνετο πέρασμα από τη Γλυφάδα και τώρα Ολυμπιακός
Η Βουλιαγμένη πέρασε χωρίς προβλήματα από το «Αντ. Δημητρόπολος» νικώντας τη Γλυφάδα με 16-6. για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.
Η ομάδα του Λαιμού έφθασε στις πέντε νίκες και το Σάββατο (24/10, 16:00) υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι κορυφής και στην πρώτη τους αναμέτρηση για τη νέα σεζόν.
Την αήττητη πορεία του συνέχισε και ο Πανιώνιος επικρατώντας εντός έδρας του ΓΣ Ηλιούπολης με 18-7, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να φθάνει στις τέσσερις νίκες και να εδραιώνεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Tα στοιχεία των αγώνων
- Πανιώνιος-Ηλιούπολη 18-7
Τα οκτάλεπτα: 4-0, 6-4, 5-2, 3-1.
Πανιώνιος (Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου 1, Λόουσον 1, Ρακιντζή 1, Κανελλοπούλου 2, Ξανθοπούλου 1, Καλαϊτζή, Χαρικιοπούλου 1, Χριστοδούλου Άουτ 2, Πάτερου 1, Λαμπροπούλου 2, Κάρολ 2, Λουπάκη, Μοροχλιάδου 2, Μουστάκα 2.
Ηλιούπολη: Μαυρωτά, Κύρκου 3, Κακλή, Γεωργίου, Παναγιώτι 2, Θεοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου, Υφαντή, Τσιγαρίδα 1, Παπασηφάκη 1, Βελέντζα, Μαρδάκη, Κάλτση, Χαλκίτη, Κλεισούρα.
- Γλυφάδα-Βουλιαγμένη 6-16
Τα οκτάλεπτα: 2-6, 1-2, 2-4. 1-4.
ΑΝΟΓ (Θεοδωρόπουλος): Μ. Καραγιάννη, Αντρες 2, Σκουμπάκη, Οικονόμου, Χατζηγεωργίου, Λαναρά, Κεχαγιόγλου, Χέλμη, Λαμπάτου 1, Γ. Καραγιάννη, Λασκαρίδου 3, Σταρίδα, Βούτσικα, Καρανάσιου, Δροσοπούλου.
ΝΟΒ (Χαζτηδάκης): Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς 2, Καλογεροπούλου, Μπουλούκη, Καπετοπούλου 1, Ελμισιάν 2, Κουτσάντα 1, Κρασσά 1, Α. Ανδρεάδη 1, Δ. Ανδρεάδη 2, Τσιμάρα 1, Ρόγκε 1, Κατσούλη, Φουράκη 4, Δέλλα.
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 15
- 2.Βουλιαγμένη 15
- 3.Πανιώνιος 13
- 4.Εθνικός 9
- 5.Άλιμος 9
- 6.ΠΑΟΚ 9
- 7.Χανιά 7
- 8.ΝΕ Πατρών 6
- 9.Γλυφάδα 3
- 10.Λάρισα 1
- 11.ΠΕΚΕΒ 1
- 12.ΓΣ Ηλιούπολης 0
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