Νίκη για τον Ολυμπιακό και συνεχίζει αήττητος στη κορυφή, άνετα ΠΑΟΚ και Βουλιαγμένη, ισόπαλη η μάχη στη Χίο, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο τέλος στη πειραϊκή μονομαχία με τον Εθνικό με 13-10, έυκολές νίκες για ΠΑΟΚ και Βουλιαγμένη, μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τα Χανιά και παίρνουν άλλη μία βαθμολογική άνάσα και ισοπαλία στη μάχη της ΠΕΚΕΒ με τη Λάρισα στη Χίο για την 4η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών.

Εθνικός-Ολυμπιακός 10-13

Ο Ολυμπιακός, ως τυπικά φιλοξενούμενος επικράτησε του Εθνικού στο «Πέτρος Καπαγέρωφ». Οι δύο ομάδες, με όπλο τις άμυνες τους, κράτησαν χαμηλά το δείκτη του σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα στο πρώτο μισό του αγώνα με 6-5. Στο δεύτερο μέρος, σε ένα αρκετά ισορροπημένο, για την ώρα, παιχνίδι, οι πειραϊκές ομάδες έκλεισαν το οκτάλεπτο με την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα να προηγείται με 10-9. Στο τέταρτο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκες» πάτησαν το γκάζι και καθάρισαν την αναμέτρηση με 13-10. Κορυφαία για τον Ολυμπιακό η Στεφανία Σάντα με τρία γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-4, 4-4, 1-3

Τα στατιστικά του παιχνιδιού εδώ.

ΠΕΚΕΒ-Λάρισα 11-11

ΠΕΚΕΒ και Λάρισα άνοιξαν την αυλαία της 4ης αγωνιστικής και έληξαν ισόπαλες. Η ομάδα της Χίου έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με ένα μικρό προβάδισμα (4-3) και με το επιμέρους 3-3 στο αντίστοιχο δεύτερο, η ΠΕΚΕΒ προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με 7-6. Στο τρίτο οκτάλεπτο η Λάρισα έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 9-9 την αναμέτρηση πριν το τελευταίο οκτάλεπτο. Εκεί, οι δύο ομάδες πάλεψαν για να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, όμως ήρθαν ισόπαλες με 11-11. Για την ΠΕΚΕ Βροντάδου ξεχώρισε η Γιοβάνα Ράντονιτς με τέσσερα γκολ ενώ κορυφαία παίκτρια της Λάρισας, η Εύα Λούδη με πέντε γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-3, 2-3, 2-2.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

ΠΑΟΚ-Γλυφάδα 22-6

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και προηγήθηκε με 6-0 στο πρώτο οκτάλεπτο. Αν και προσπάθησε η Γλυφάδα να αντιδράσει βελτιώνοντας την επίθεσή της, ο ΠΑΟΚ δεν της άφησε πολλές ελπίδες, αφού διεύρινε τη διαφορά με το 12-3 στο τέλος του πρώτου μισού. Οι «ασπρόμαυρες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και άνοιξαν περεταίρω τη διαφορά, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς με το ευρύ 22-6.

Τα οκτάλεπτα: 6-0, 6-3, 6-1, 4-2

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.

Βουλίαγμένη-Νε Πατρών 21-9

Η Βουλιαγμένη καθάρισε από το πρώτο μέρος και είχε έυκολο έργο απέναντι στο ΝΕ Πατρών. Η Βουλιαγμένη μπήκε με «κομμένα τα φρένα» και κυριάρχησε με το προβάδισμα 15-3 στη λήξη του πρώτου μέρους. Οι ρυθμοί έπεσαν λίγο στο δεύτερο μισό και ομάδα της Πάτρας υπέστη μεγάλη ήττα με 21-9.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 7-2, 2-2, 6-2.

Τα στοιχεία της αναμέτρησης εδώ.

Ηλιούπολη-Χανιά 9-10

Απέδρασαν από την έδρα της Ηλιούπολης τα Χανιά. Η ομαδα της Κρήτης, μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και μπήκε μπροστά στο πρώτο μέρος του αγώνα με 6-3. Στο δεύτερο μισό η Ηλιούπολη πάλεψε να μπει στον αγώνα και το έκανε, αλλά δεν ήταν ακρετό, με τα Χανιά να νικούν τελικά με 10-9.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 2-4, 3-2, 3-2

Τα στατιστικά του παιχνιδιού εδώ.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία(4η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

ΠΕΚΕΒ-Λάρισα 11-11

Εθνικός-Ολυμπιακός 10-13

ΠΑΟΚ-Γλυφάδα 22-6

Βουλίαγμένη-Νε Πατρών 21-9

Ηλιούπολη-Χανιά 9-10

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

14:00 «Κολ. Αλίμου», Άλιμος-Πανιώνιος

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 12

2.Βουλιαγμένη 12

3.ΠΑΟΚ 9

4.Πανιώνιος 7*

5.Χανιά 7

6.Άλιμος 6*

7.Εθνικός 6

8.ΝΕ Πατρών 3

9.Γλυφάδα 3

10.Λάρισα 1

11.ΠΕΚΕΒ 1

12.ΓΣ Ηλιούπολης 0

*Με αγώνα λιγότερο