Ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς θέλησε να ρίξει γέφυρες με τα 11 βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας που απέχουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Όταν ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς ανακοινώθηκε στις 5 Ιουνίου ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας, στη σερβική ομοσπονδία είχαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να αμβλυνθούν οι διαφορές με τους 11 παίκτες οι οποίοι με ανακοίνωσή τους τέσσερις βδομάδες πριν, είχαν γνωστοποιήσει την απόφαση αποχώρησης από τις τάξεις της, σε εμία κίνηση-αντίδραση απέναντι σε δηλώσεις του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, Σλόμπονταν Σόρο.

Ο τελευταίος είχε δηλώσεις πως τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον Ιανουάριο του 2026, ήταν «αποτέλεσμα μιας στιγμής έμπνευσης και όχι της πραγματικής ποιότητας της εθνικής ομάδας». Δηλώσεις που ώθησαν στην παραίτηση τον τεχνικό, Ούρος Στεβάνοβιτς, αλλά και στην κίνηση των 11 βασικών στελεχών της.

Όμως το καλοκαίρι πέρασε, η νεανική εθνική ομάδα πήρε την 3η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα και η κατάσταση στο μέτωπο των 11 παρέμεινε το ίδιο στάσιμη, αν όχι και χειρότερη, καθώς υπήρξε και η τιμωρία του Νίκολα Λούκιτς για πειθαρχικό παράπτωμα.

Σε δημοσίευμα του Sportklub.rs, ο Βουγιασίνοβιτς σε αυτό το διάστημα προσπάθησε να ρίξει γέφυρες με τους 11 παίκτες, καθώς είχε συζήτηση με τον αρχηγό Νίκολα Γιάκσιτς και τον Ντούσαν Μάντιτς, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Παράλληλα ο Βουγιασίνοβιτς μέσω e-mail στους υπόλοιπους παίκτες, τους ευχήθηκε μια επιτυχημένη σεζόν.

Έχοντας στη διάθεσή του από τους παλιούς μόνο τον τερματοφύλακα Μίλαν Γκλούσατς, τον Βασίλι Μαρτίνοβιτς και τον 36χρονο πλέον Μίλος Τσουκ, ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς καλείται να προετοιμάσει την εθνική ομάδα της χώρας του με βάση τους παίκτες που έπαιξαν στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις έρχονται στο World Cup, με τα προκριματικά τον Ιανουάριο στην Κωνσταντινούπολη (11-16/1) και την τελική φάση στην Αθήνα (24-28/2), όπου ο νικητής θα εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Στη συνέχεια του 2027 ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης (26/6-9/7), όπου θα κριθούν άλλα δύο ολυμπιακά εισιτήρια.

