H Γλυφάδα ηττήθηκε από την Καταλούνια με 12-11 στη Βαρκελώνη και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στα ημιτελικά του Euro Cup γυναικών.

H Γλυφάδα διεκδίκησε στα ίσα από την Καταλούνια στη Βαρκελώνη την πρόκριση στα ημιτελικά του Euro Cup γυναικών, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα με 12-11 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 8-8 στον πρώτο αγώνα, έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Η πρόκριση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Καταλούνια να πετυχαίνει δύο αποφασιστικά γκολ στο τελευταίο δίλεπτο, για το 12-10, που ήταν κι αυτά που έκριναν και την τελική νικήτρια.

Η Καταλούνια προηγήθηκε με 3-1 και διατήρησε προβάδισμα ενός γκολ μέχρι το 5-4, στα μέσα της β' περιόδου. Η Γλυφάδα με διαδοχικά γκολ από τις Μουστακαρία, Νίνου και Καλαϊτζή προσπέρασε με 7-5, με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 7-6 και την ελληνική ομάδα να χάνει με τρεις ποινές την Αμερικανίδα, Μπρουκ Μόργκαν Οτσόα, πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Η Καταλούνια με δύο γκολ στο 1ο λεπτό της 3ης περιόδου πήρε ξανά το προβάδισμα με 8-7, με γκολ εννέα δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του οκταλέπτου, βρέθηκε ξανά με πλεονέκτημα δύο γκολ (9-7), όμως η Καλαϊτζή νίκησε τη Λάουρα Άαρτς στην εκπνοή του χρόνου, φέρνοντας νέα δεδομένα (9-8).

Η Τέρνερ ισοφάρισε για τη Γλυφάδα 9-9, στο 1ο λεπτό της 4ης περιόδου, ενώ στα 4:53 πριν από το τέλος η Λούδη υπέπεσε σε πέναλτι για τη 3η ποινή της, με τη Νεοζηλανδή, Τζόι Χάουτον να κάνει το 10-9 για την Καταλούνια.

Η Μουστακαρία έφερε νέα ισοπαλία, 10-10, στα 2:41 πριν από τέλος, όμως η Χάουτον με το 6ο προσωπικό της γκολ και η Φάλβεϊ έδωσαν προβάδισμα πρόκρισης για την Καταλούνια, 12-10, στο 1:21 πριν από το τέλος.

Η Γλυφάδα αμέσως μετά έχασε επίθεση στην παίκτρια παραπάνω και μαζί την τελευταία ελπίδα της, με την Τέρνερ απλά, με την ολοκλήρωση του αγώνα, να διαμορφώνει το τελικό 12-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 3-1, 3-3.

Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Βόσεμπεργκ, Γκόμεζ 1, Ταρίνο, Μπεγίδο 1, Ινγκλαβάγκα, Φριγκόλα 1, Φάλβεϊ 1, Περαγκόν, Χάουτον 6, Αρίνο 2, Φερέρ, Πέρεζ, Σεκίνε.

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου 1, Μουστακαρία 3, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή 3, Χέλμη, Τέρνερ 2, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα 1, Τσιάρα, Δασκαλάκη.