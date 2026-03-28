Γλυφάδα: Οριακός αποκλεισμός από την Καταλούνια στα προημιτελικά του Euro Cup
H Γλυφάδα διεκδίκησε στα ίσα από την Καταλούνια στη Βαρκελώνη την πρόκριση στα ημιτελικά του Euro Cup γυναικών, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα με 12-11 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 8-8 στον πρώτο αγώνα, έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.
Η πρόκριση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Καταλούνια να πετυχαίνει δύο αποφασιστικά γκολ στο τελευταίο δίλεπτο, για το 12-10, που ήταν κι αυτά που έκριναν και την τελική νικήτρια.
Η Καταλούνια προηγήθηκε με 3-1 και διατήρησε προβάδισμα ενός γκολ μέχρι το 5-4, στα μέσα της β' περιόδου. Η Γλυφάδα με διαδοχικά γκολ από τις Μουστακαρία, Νίνου και Καλαϊτζή προσπέρασε με 7-5, με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 7-6 και την ελληνική ομάδα να χάνει με τρεις ποινές την Αμερικανίδα, Μπρουκ Μόργκαν Οτσόα, πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου.
Η Καταλούνια με δύο γκολ στο 1ο λεπτό της 3ης περιόδου πήρε ξανά το προβάδισμα με 8-7, με γκολ εννέα δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του οκταλέπτου, βρέθηκε ξανά με πλεονέκτημα δύο γκολ (9-7), όμως η Καλαϊτζή νίκησε τη Λάουρα Άαρτς στην εκπνοή του χρόνου, φέρνοντας νέα δεδομένα (9-8).
Η Τέρνερ ισοφάρισε για τη Γλυφάδα 9-9, στο 1ο λεπτό της 4ης περιόδου, ενώ στα 4:53 πριν από το τέλος η Λούδη υπέπεσε σε πέναλτι για τη 3η ποινή της, με τη Νεοζηλανδή, Τζόι Χάουτον να κάνει το 10-9 για την Καταλούνια.
Η Μουστακαρία έφερε νέα ισοπαλία, 10-10, στα 2:41 πριν από τέλος, όμως η Χάουτον με το 6ο προσωπικό της γκολ και η Φάλβεϊ έδωσαν προβάδισμα πρόκρισης για την Καταλούνια, 12-10, στο 1:21 πριν από το τέλος.
Η Γλυφάδα αμέσως μετά έχασε επίθεση στην παίκτρια παραπάνω και μαζί την τελευταία ελπίδα της, με την Τέρνερ απλά, με την ολοκλήρωση του αγώνα, να διαμορφώνει το τελικό 12-11.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 3-1, 3-3.
Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Βόσεμπεργκ, Γκόμεζ 1, Ταρίνο, Μπεγίδο 1, Ινγκλαβάγκα, Φριγκόλα 1, Φάλβεϊ 1, Περαγκόν, Χάουτον 6, Αρίνο 2, Φερέρ, Πέρεζ, Σεκίνε.
Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου 1, Μουστακαρία 3, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή 3, Χέλμη, Τέρνερ 2, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα 1, Τσιάρα, Δασκαλάκη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.