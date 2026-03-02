Ο Εθνικός και η Γλυφάδα έμαθαν αντιπάλους στα προημιτελικά του Euro Cup γυναικών

Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν ο Εθνικός και η Γλυφάδα στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης στο Euro Cup γυναικών.

Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης στο Euro Cup γυναικών, έμαθαν ο Εθνικός Πειραιά και η Γλυφάδα μετά την κλήρωση που διεξήχθη το πρωί της Δευτέρας (2/3) στο Ζάγκρεμπ.

Ο Εθνικός, ως πρώτος στον όμιλο της προηγούμενης φάσης θα αντιμετωπίσει την ιταλική Τριέστε, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στον Πειραιά και τον επαναληπτικό στην Τεργέστη.

Η Γλυφάδα πέρασε στα προημιτελικά από τη 2η θέση στον όμιλό της και θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ισπανική Καταλούνια, με την ελληνική ομάδα να είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα.

Οι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 14 και 28 Μαρτίου, με τις νικήτριες να συνεχίζουν στα διπλά παιχνίδια της ημιτελικής φάσης, που έχουν οριστεί για τις 11 Απριλίου και 16 Μάη.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών