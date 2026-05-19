Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και η Premier League
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten live στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.
Στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Εθνικό Πειραιώς στον ημιτελικό της Watrpolo League γυναικών, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από Mega News.
Αμέσως μετά, ακολουθεί ο δεύτερος τελικός ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για την Α1 χάντμπολ γυναικών με την Ένωση να στοχεύει στο 2/2, για να φτάσει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος.
Τέλος, στην Premier League, η Μπόρνμουθ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στις 21:30 (Nova Sports Premier League) και η Τσέλσι την Τότεναμ (22:15, Nova Sports Premier League).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ολυμπιακός - Εθνικός (17:00, Mega News)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:00, ΕΡΤ2)
- Μπόρνμουθ - Μάντσεστερ Σίτι (21:30, Nova Sports Premier League)
- Τσέλσι - Τότεναμ (22:15, Nova Sports Premier League)
