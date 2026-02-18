Ο Εθνικός πήρε τη νίκη στο… νήμα κόντρα στην Πόλαρ Μπέαρς με σκορ 13-12, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του LEN Euro Cup γυναικών.

Το απόλυτο στον όμιλο του LEN Euro Cup έκανε ο Εθνικός. Οι «κυανόλευκες» με σκορ 13-12 επικράτησαν της Πόλαρ Μπέαρς, σε ένα ματς που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Με αυτή τη νίκη, το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, όντας πρώτο στον όμιλο.

Αγωνιστικά, η ολλανδική ομάδα μπήκε καλύτερα στο ματς και πήρε το ελάχιστο προβάδισμα στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου (4-3). Βέβαια, στη συνέχεια, με επιθετικό ντεμαράζ οι Πειραιώτισσες πήραν απόσταση τεσσάρων τερμάτων στο σκορ με το 5-9 να είναι το σκορ της ανάπαυλας.

Στο δεύτερο μισό, οι γηπεδούχες κατάφεραν να μειώσουν την απόσταση στο σκορ, με τις φιλοξενούμενες ν’ αντιμετωπίζουν επιθετικό πρόβλημα. Η ελληνική ομάδα προηγούταν με δύο τέρματα στο τέταρτο οκτάλεπτο (9-11).

Η Πόλαρ Μπέαρς κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες ένα λεπτό πριν το τέλος (12-12). Ένα γκολ της Χατζηκυριακάκης έφερε μπροστά τον Εθνικό στο σκορ (12-13), με τις Ολλανδέζες να χάνουν πέναλτι στην τελευταία τους επίθεση για να μείνει το 13-12 υπέρ του Εθνικού.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 1-6, 4-2, 3-2

Πόλαρ Μπέαρς (Μ. Ντιαλό): Στίνμπεκ, Βαν ντερ Ελστ 2, Όορτ, Χάκστιν Λ., Λίντερς, Ντε Γίερ, Χόπενερ, Χάκστιν Κ., Ρέκεβιτς 1, Ίνγκελς, Κλάινλουγκτεμπελντ 1, Χίρινγκ 4, Βαν Ρόλαντ, Ζούστεν.

Εθνικός (Ο. Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου, Οικονόμου, Μάμουγλου 2, Τσιάρα, Χατζηκυριακάκης 3, Μπετά 1, Σταυρίδου, Κανετίδου 3, Τσιούγκρη 2, Κοντογιάννη 2, Βεκρή, Μούζη