Εθνικός - Άλιμος 11-10: Με buzzer - beater προκρίθηκε στα ημιτελικά
Σε ένα ματς ξεχωριστής ομορφιάς στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά, ο Εθνικός με buzzer - beater της Κανετίδου πήρε τη νίκη με 11-10 επί του Αλίμου. Με αυτή την επικράτηση οι «κυανόλευκες» έκαναν το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Waterpolo League γυναικών, όπου θ' αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Αλίμου. Το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη προηγήθηκε με δύο τέρματα (0-2), ωστόσο πριν το τέλος του οκτάλεπτου ο Εθνικός μείωσε στο ελάχιστο τη διαφορά (1-2).
Οι φιλοξενούμενες έδειχναν να έχουν καλύτερο ρυθμό και στο δεύτερο οκτάλεπτο, όπου κατάφεραν να ανεβάσουν κατά ένα γκολ το προβάδισμά τους. Με σκορ 3-5, η ομάδα των νοτίων προαστίων πήγε στο ημίχρονο, αλλάζοντας πλευρές.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχες βελτιώθηκαν στο μέγιστο βαθμό. Με πολύ καλή άμυνα, η οποία επέτρεψε στον Άλιμο μόνο ένα γκολ, και αποτελεσματική επίθεση ο Εθνικός ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (8-6).
Βέβαια, ο Άλιμος στη συνέχεια κατάφερε και πάλι να πάρει κεφάλι στο ματς (8-9) και να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων (8-10). Σε εκείνο το σημείο, το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα έφερε το σκορ στα ίσα (10-10) και στην τελευταία επίθεση του ματς, μετά από time out, είδε την Κανετίδου να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα και να διαμορφώνει το τελικό 11-10.
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 2-3, 5-1, 3-4
