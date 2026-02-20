Με πρώτη αντίπαλο τη Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι, θα αρχίσει ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στον Α' όμιλο της προημιτελικής φάσης στο Champions League.

Aπό το Βελιγράδι κόντρα στη Νόβι Μπέογκραντ στις 3 Μαρτίου, μέχρι τον Πειραιά και αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα, στις 20 Μάη, αρχίζει και ολοκληρώνεται το ταξίδι του Ολυμπιακού στον προημιτελικό όμιλο του Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν να φθάσουν στον τελικό προορισμό, τη Μάλτα και το Final 4 στις 11 και 13 Ιουνίου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος κληρώθηκαν στον Α' όμιλο της προημιτελικής φάσης και με αντιπάλους τη Νόβι Μπέογκραντ, την Μπαρτσελονέτα και την Μπρέσια, ψάχνουν το ένα από τα δύο εισιτήρια επιστροφής στο Final 4, μετά την περσινή τους απουσία από την τελική φάση στη Μάλτα.

Τον Β' Όμιλο συνθέτουν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος, η ιταλική Προ Ρέκο, η οποία πέρυσι δεν αγωνίστηκε στο Champions League, όμως κατάκτησε το Euro Cup, η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ και το Ανόβερο.

Στους ημιτελικούς της 11ης Ιουνίου θα παίξουν ο 1ος του Α' Ομίλου με τον 2ο του Β' και αντίστοιχα ο 1ος του Β' με τον 2ο του Α' Ομίλου.

To αναλυτικό πρόγραμμα του Α' Ομίλου

1η αγωνιστική - 3 Μαρτίου

Μπρέσια - Μπαρτσελονέτα

Νόβι Μπέογκραντ - Ολυμπιακός

2η αγωνιστική - 24 Μαρτίου

Ολυμπιακός - Μπρέσια

Μπαρτσελονέτα - Νόβι Μπέογκραντ

3η αγωνιστική - 31 Μαρτίου

Μπαρτσελονέτα-Ολυμπιακός

Μπρέσια - Νόβι Μπέογκραντ

4η αγωνιστική - 22 Απριλίου

Ολυμπιακός- Νόβι Μπέογκραντ

Μπαρτσελονέτα - Μπρέσια

5η αγωνιστική - 13 Μαΐου

Μπρέσια - Ολυμπιακός

Νόβι Μπέογκραντ - Μπαρτσελονέτα

6η αγωνιστική - 20 Μαΐου

Νόβι Μπέογκραντ - Μπρέσια

Ολυμπιακός - Μπαρτσελονέτα



