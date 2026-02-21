Ο Ολυμπιακός νικώντας το Παλαιό Φάληρο με 19-8 συνέχισε με το απόλυτο στην έναρξη της β΄ φάσης στη Water Polo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με μια ακόμα άνετη νίκη στη β΄ φάση της Water Polo League ανδρών, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν επί του Παλαιού Φαλήρου με 19-8 στο Τροκαντερό και μαζί με τον Παναθηναϊκό να μετρούν 15 συνολικά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Πλέον ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο Finak 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο να υπερασπιστούν τα κεκτημένα στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη το διήμερο 27 και 28 Φεβρουαρίου.

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας για τον Β1 όμιλο η Βουλιαγμένη νίκησε τον ΠΑΟΚ με 17-10.

Στον Β2 όμιλο ο Εθνικός νίκησε τον ΟΦΘ με 18-7, ενώ η Λάρισα δεν πήγε στη Χίο για τον αγώνα με τον ΝΟΧ και για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει η ΚΟΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ειδική Προκήρυξη του πρωταθλήματος της Watetpolo League Ανδρών.

Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής στη Β' φάση

Όμιλος Β1

Τετάρτη 18/2

Παρασκευή 20/2

Σάββατο 21/2

Βουλιαγμένη-ΠΑΟΚ 17-10

Τα οκτάλεπτα: 6-5, 5-0, 3-2, 3-3

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Παλαιό Φάληρο-Ολυμπιακός 8-19

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 0-5, 2-6, 4-5.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 45

2.Παναθηναϊκός 45

3.Απόλλων Σμύρνης 39

4.Βουλιαγμένη 39

5.Πανιώνιος 30

6.ΠΑΟΚ 27

7.Παλαιό Φάληρο 19

8.Περιστέρι 18

Όμιλος Β2

Παρασκευή 20/2

ΝΟΠ - Γλυφάδα 11-17

Σάββατο 21/2

Εθνικός-ΟΦΘ 18-7

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 6-3, 5-1, 2-2.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Χίος - Λάρισα Δεν έγινε

Κυριακή 22/2



15:30 Χανιά-Υδραϊκός

Βαθμολογία

1.Γλυφάδα 21

2.Υδραϊκός 18

3.Εθνικός 18

4.Χίος 16*

5.ΟΦΘ 9

6.ΝΟΠ 4

7.Χανιά 4

8.Λάρισα 0*

Με αγώνα λιγότερο

