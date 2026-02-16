Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοί του στους προημιτελικούς ομίλους
Μαζί με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έλαβε μέρος στην κλήρωση της Δευτέρας (16/2) για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο πόλο ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τους αντιπάλους τους στους προημιτελικούς ομίλους του LEN Champions League.
Εκεί, το σύνολο του Έλβιτς Φάτοβιτς θα διεκδικήσει ένα από τα δύο εισιτήρια για το Final-4 της διοργάνωσης απέναντι στις Μπαρτσελονέτα, Νόβι Μπέογκραντ και Μπρέσια. Μία απαιτητική κλήρωση για τους νταμπλούχους Ελλάδας, μιας και η Μπρέσια αποτελεί από τις πιο καλές δεύτερες ομάδες στο Champions League και δεδομένα θέλει πολλή προσοχή.
Οι πέντε αγωνιστικές έχουν χωριστεί σε πέντε διήμερα, ενώ η τελευταία θα γίνει σε μία μέρα. Το Final-4 της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στη Μάλτα από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Έκλεισε την πρώτη φάση αήττητος (vids)
Οι προημιτελικοί όμιλοι του LEN Champions League
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
- Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)
- Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)
- Μπρέσια (Ιταλία)
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
- Προ Ρέκο (Ιταλία)
- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
- Αννόβερο (Γερμανία)
- Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Το πρόγραμμα των αγωνιστικών
- 1η αγωνιστική: 3-4 Μαρτίου
- 2η αγωνιστική: 24-25 Μαρτίου
- 3η αγωνιστική: 31 Μαρτίου - 1 Απριλίου
- 4η αγωνιστική: 21-22 Απριλίου
- 5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
- 6η αγωνιστική: 19 Μαΐου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.