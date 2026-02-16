Τις ομάδες που θ' αντιμετωπίσει στους προημιτελικούς ομίλους του LEN Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός, στην κλήρωση της Δευτέρας (16/2).

Μαζί με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έλαβε μέρος στην κλήρωση της Δευτέρας (16/2) για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο πόλο ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τους αντιπάλους τους στους προημιτελικούς ομίλους του LEN Champions League.

Εκεί, το σύνολο του Έλβιτς Φάτοβιτς θα διεκδικήσει ένα από τα δύο εισιτήρια για το Final-4 της διοργάνωσης απέναντι στις Μπαρτσελονέτα, Νόβι Μπέογκραντ και Μπρέσια. Μία απαιτητική κλήρωση για τους νταμπλούχους Ελλάδας, μιας και η Μπρέσια αποτελεί από τις πιο καλές δεύτερες ομάδες στο Champions League και δεδομένα θέλει πολλή προσοχή.

Οι πέντε αγωνιστικές έχουν χωριστεί σε πέντε διήμερα, ενώ η τελευταία θα γίνει σε μία μέρα. Το Final-4 της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στη Μάλτα από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου.

Οι προημιτελικοί όμιλοι του LEN Champions League

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Μπρέσια (Ιταλία)

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Προ Ρέκο (Ιταλία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Αννόβερο (Γερμανία)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών