Η Γλυφάδα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Χαποέλ Γιόκνιμ, επικρατώντας με 18-8 στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του Euro Cup γυναικών.

Εύκολο απόγευμα στο Ισραήλ είχε η ομάδα της Γλυφάδας. Μετά την επικράτηση στο εγχώριο πρωτάθλημα επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πήρε τη νίκη με 18-8 επί της Χαποέλ Γιόκνιμ για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup γυναικών.

Το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου δεν είχε ένιωσε καμία αντίσταση από την αντίπαλη ομάδα. Από το πρώτο ημίχρονο έβαλε τις βάσεις για τη νίκη, αποκτώντας απόσταση πέντε τερμάτων (4-9). Παρόμοιες ήταν και οι περίοδοι του δεύτερου ημιχρόνου, όπου με ενεργητικό εννέα τερμάτων και παθητικό τέσσερα διαμορφώθηκε το τελικό +10 στο σκορ για το 18-8.

Σε πολύ καλή ημέρα επιθετικά ήταν η Οτσόα, η οποία σκόραρε τέσσερις φορές. Την πλαισίωσαν εξαιρετικά με δύο γκολ έκαστος, οι Μουστακαριά, Γρηγοροπούλου, Καλαΐτζή, Λασκαρίδου και Σαλτμανίκα.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-4, 2-5, 2-4

Χαποέλ Γιόκνιμ (Μ. Μπράντιτς): Νόντα, Λούκα, Φαρκάς 1, Ρόιτμαν, Αλούς, Λεβινστάιν 3, Στρούγκο 2, Μενάκερμαν, Ρουεανγκσαπαϊσάν, Ραχούμ 1, Χότσμπεργκ 1, Λεϊμποβίκι, Αρσάουθ, Βάντελ

Γλυφάδα (Α. Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου 1, Μουστακαρία 2, Λούδη, Γρηγοροπούλου 2, Καλαϊτζή 2, Χέλμη, Τέρνερ 1, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη 1, Λασκαρίδου 2, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Δασκαλάκη 1.