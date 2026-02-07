Μία ευρεία νίκη για τη Βουλιαγμένη επί του ΝΟ Πατρών με 20-7 περιείχε το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Η Βουλιαγμένη είχε ένα εύκολο απόγευμα στην Πάτρα. Κόντρα στον ομώνυμο Ναυτικό Όμιλο επικράτησε με 20-7 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Όπως επιβεβαιώνει και το τελικό σκορ, η ομάδα των νοτίων προαστίων δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην πόλη της Αχαΐας και πήρε το τρίποντο στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός». Με αυτή τη νίκη η Βουλιαγμένη έφτασε τους 33 βαθμούς στον Β' Όμιλο της διοργάνωσης, ενώ από την άλλη ο ΝΟ Πατρών έμεινε στους τέσσερις.

Οκτάλεπτα: 2-7, 2-3, 1-6, 2-4

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: Καβουσάνος. Μπιοκάνιν, Σταμέλος, Κανελλόπουλος 3, Χάτζιτς 1, Λαμπάτος, Παπαχριστόπουλος 1, Αντίοχος, Αθανασόπουλος. Σιαμάς Π., Ανδρικόπουλος Σ., Ανδρικόπουλος Ν,, Σιαμάς Γ., Γιώτης, Ζαφείρης, Τουντόπουλος 1.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 1, Τόττης 1, Αλμυράς 2, Τρούλος 2, Ούμποβιτς 1, Χατζής 4, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 3, Τε Ριέλ 1, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος, Λεβάντης, Μπελέσης 3, Πατσιλινάκος.

Στο άλλο ματς για τον Β' Όμιλο, η Χίος πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στον Εθνικό με σκορ 12-9. Οι Χιώτες κατάφεραν ένα σπουδαίο «διπλό» σε ένα ματς που πήραν από νωρίς το προβάδισμα και δεν το έχασαν.

Η νίκη αυτή έφερε την ομάδα του νησιού της μαστίχας στην 5η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, ενώ οι Πειραιώτες έμειναν στην 4η με 15.

Οκτάλεπτα: 2-4, 4-3, 3-3, 0-2.

