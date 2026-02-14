Ο Παναθηναϊκός έκλεισε αήττητος τις υποχρεώσεις του στην Α' Φάση της Waterpolo League ανδρών, επικρατώντας με 17-8 του Εθνικού για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το 14 στα 14 πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός και ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της Waterpolo League αήττητος, όπως και ο Ολυμπιακός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 17-8 του Εθνικού για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθαρίζοντας στο δεύτερο ημίχρονο την υπόθεση νίκη.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Πειραιώτες να μπαίνουν καλύτερα και να παίρνουν το ελάχιστο προβάδισμα (3-4). Βέβαια, στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι βελτιώθηκαν αμυντικά και στην επίθεση βρήκαν ρυθμό για ν' ανατρέψουν το σκορ (7-6).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» έκλεισαν τους επιθετικούς διαδρόμους του συνόλου του Φάνη Κουντουδιού και σιγά σιγά διεύρυναν την απόσταση στο σκορ. Με δέκα γκολ ενεργητικό έναντι δύο, διαμορφώθηκε το 17-8, για τη 14η διαδοχική νίκη του Παναθηναϊκού.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-2, 5-1, 5-1

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Με αυτά τα δεδομένα στη Β' Φάση και στον όμιλο των ισχυρών οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν με 42 βαθμούς. Ακολουθούν Βουλιαγμένη και Απόλλων Σμύρνης με 36, έπειτα είναι ο Πανιώνιος με 27, ο ΠΑΟΚ με 24 βαθμούς, το Παλαιό Φάληρο με 19 βαθμούς και το Περιστέρι με 18 βαθμούς.