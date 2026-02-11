Water Polo League γυναικών: Ο Εθνικός και η Γλυφάδα επέστρεψαν με νίκες
Με τον Εθνικό να επικρατεί επί της ΝΕ Πατρών με 19-11 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά και τη Γλυφάδα να νικά τον Πανιώνιο με 13-9 στο κολυμβητήριο επέστρεψε η δράση στη Water Polo League γυναικών, μετά τη διακοπή για την παρουσία της εθνικής ομάδας στο Φουνσάλ.
Τα παιχνίδια άνοιξαν το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, με τον Εθνικό να μην έχει προβλήματα απέναντι στη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και με πρώτες σκόρερ τις Κοντογιάννη (τέσσερα γκολ) και Καραγιάννη (τρία γκολ) να φθάνει στο 19-11 και στη 10η νίκη στο πρωτάθλημα.
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 5-3, 5-3, 4-3.
Τα στατιστικά στoιχεία εδώ
Η Γλυφάδα, αγωνιζόμενη ως γηπεδούχος στη Βουλιαγμένη, νίκησε τον Πανιώνιο με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι δείχνει το τελικό 13-9. Η ομάδα της Γλυφάδας προηγήθηκε με 9-3, δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου και με την 9η νίκη του ξέφυγε κατά τριών βαθμών του Αλίμου και τεσσάρων του ΠΑΟΚ στη μάχη της 4ης θέσης.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-1, 4-2, 3-4.
Στατιστικά στοιχεία εδώ
H βαθμολογία
(13η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 39
- 2.Βουλιαγμένη 33
- 3.Εθνικός 30 (14 αγ.)
- 4.Γλυφάδα 28 (14 αγ.)
- 5.Άλιμος 25
- 6.ΠΑΟΚ 24
- 7.Πανιώνιος 21 (14 αγ.)
- 8.Χανιά 18
- 9.ΝΕ Πατρών 6
- 10.Ηλιούπολη 6
- 11.ΝΟ Πατρών 6
- 12.Ρέθυμνο 3
Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής
Τρίτη 17/2
- 15:00 «Πεπανός» ΝΕΠ-Ολυμπιακός
Τετάρτη 18/2
- 14:30 «Ποσειδώνιο» ΠΑΟΚ-Ρέθυμνο
- 21:30 Αλίμου Άλιμος-Βουλιαγμένη
- 21:30 Γλυφάδας Χανιά-Ηλιούπολη
