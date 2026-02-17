ΝΕ Πατρών - Ολυμπιακός 7-25: «Περίπατος» στην επιστροφή της Σάντα
Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών. Στην επιστροφή της Στεφανίας Σάντα και με νέο προπονητή, οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 25-7 της ΝΕ Πατρών στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.
Οι Κυπελλούχες Ελλάδας έδωσαν την αναμέτρηση που είχαν για τη 14η αγωνιστική το μεσημέρι της Τρίτης (17/2), μιας και το προσεχές Σάββατο (21/2) έχουν προγραμματισμένο ματς για το Champions League απέναντι στην Ουίπεστ.
Από το σκορ της αναμέτρησης στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» γίνεται ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη ΝΕ Πατρών. Οι βάσεις για τη νίκη μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο με τη διαφορά να έχει πιάσει διψήφια επίπεδα (2-14).
Ο Ολυμπιακός έως το τέλος του ματς δεν έριξε το ρυθμό του, σπάζοντας το... φράγμα των 20 τερμάτων και να διαμορφωθεί το τελικό 25-7. Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης ήταν τα έξι τέρματα της Στεφανίας Σάντα, η οποία μετά από καιρό αγωνίστηκε ξανά.
Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-8, 4-6, 1-5.
Τα στατιστικά του ματς εδώ
