Τη νίκη κόντρα στον Άλιμο πανηγύρισε η Βουλιαγμένη με σκορ 17-6, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.

Στο ματς που τράβηξε τα βλέμματα για την 14η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, η Βουλιαγμένη πέρασε χωρίς πρόβλημα από τον Άλιμο. Κόντρα στην ομώνυμη ομάδα επικράτησε με 17-6, πριν τις υποχρεώσεις της στο LEN Champions League.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας από την αρχή του ματς έδειξαν τις διαθέσεις τους. Ήθελαν να πάρουν ένα εύκολο «διπλό» και στο πρώτο οκτάλεπτο πήραν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (1-5). Η διαφορά στο σκορ αυξήθηκε στο τέλος του ημιχρόνου κατά δύο γκολ, με τον Άλιμο ν' αντιμετωπίζει πρόβλημα στην επίθεση (2-8).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχες ανέβηκαν στο επιθετικό κομμάτι, ωστόσο η ομάδα της Βουλιαγμένης κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα της για ένα ακόμη τέρμα (5-12). Η τελευταία περίοδος έμοιαζε διαδικαστική. Ωστόσο το σύνολο της Κικής Λιόση πέτυχε πέντε γκολ και επέτρεψε μόλις ένα στον Άλιμο για να διαμορφωθεί το τελικό 17-6.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 1-3, 3-4, 1-5

Τα στατιστικά του ματς εδώ