Ποιες είναι οι τέσσερις ομάδες από τις οποίες θα προκύψει η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη φάση των «16» στο Euro Cup στην κλήρωση της Δευτέρας.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 14-12 στον τελικό πρόκρισης στην επόμενη φάση του Euro Cup, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στην ευρωπαϊκή του πορεία.

Το «τριφύλλι» απέμενε να μάθει με ποιο από τα δύο εισιτήρια του Γ' Ομίλου θα έπαιρνε την πρόκριση στη φάση των «16».

Όπως αναμενόταν, η Βαζούτας νίκησε την Μπούντουτσνοστ με 20-9 στη Βουδαπέστη, με την ουγγρική ομάδα να περνά από την 1η θέση και ο Παναθηναϊκός από τη 2η θέση του ομίλου του.

Αυτό έχει σημασία για την κλήρωση της φάσης των «16», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (16/2), μαζί με την κλήρωση των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League, όπου μετέχει ο Ολυμπιακός.

Στη φάση των «16» του Euro Cup συμμετέχουν οι οκτώ ομάδες, που πήραν την 3η και την 4η θέση στους ομίλους του Champions League και οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν από τις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων του Euro Cup.

Στην κλήρωση θα δημιουργηθούν οκτώ ζευγάρια, οι ομάδες που πήραν την 1η θέση στους ομίλους του Euro Cup, θα κληρωθούν με τις ομάδες που τερμάτισαν στην 4η θέση των ομίλων του Champions League.

Αντίστοιχα, οι ομάδες που προκρίθηκαν από τη 2η θέση των ομίλων του Euro Cup, όπως ο Παναθηναϊκός, θα κληρωθούν με τις ομάδες που πήραν την 3η θέση στους ομίλους του Champions League.

Αυτό για τον Παναθηναϊκό σημαίνει πως η αντίπαλός του στα διπλά παιχνίδια της φάσης των «16», θα είναι μια από τις

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Οραντέα (Ρουμανία)

Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)

Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

Οι 16 ομάδες του Euro Cup

Από το Champions League

A' Όμιλος

3η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

4η Βάσας (Ουγγαρία)

Β' Όμιλος

3η Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)

4η Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

Γ' Όμιλος

3η Οραντέα (Ρουμανία)

4η Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο)

Δ' Όμιλος

3η Σαμπαντέλ (Ισπανία)

4η Μαρσέιγ (Γαλλία)

Από το Euro Cup

Α' Όμιλος

1η Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

2η Τεράσα (Ισπανία)

Β' Όμιλος

1η Ζόλνοκι (Ουγγαρία)

2η Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Γ' Όμιλος

1η Βαζούτας (Ουγγαρία)

2η Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

Δ' Όμιλος