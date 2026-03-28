Άδοξος αποκλεισμός στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό στο Σπλιτ στο Euro Cup

O Παναθηναϊκός ήταν συγκλονιστικός στην έδρα της Γιάντραν Σπλιτ, όμως δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης (19-19) 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και με συνολικό σκορ 30-29 η κροατική ομάδα τον άφησε εκτός ημιτελικών στο Euro Cup.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Σπλιτ για να παίξει το τελευταίο του χαρτί απέναντι στη Γιάντραν και να πετύχει κάτι μοναδικό για την ομάδα, την πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα στο Euro Cup.

Όμως το γκολ από τον Ζβόνιμιρ Μπούτιτς 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, που έφερε την ισοφάριση 19-19, ήταν αυτό που «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό, καθώς η κροατική ομάδα είχε νικήσει με 11-10 στο «Σεράφειο» και με συνολικό σκορ 30-29 συνεχίζει στη διοργάνωση και στους ημιτελικούς με τη Βαζούτας. Και κατά σύμπτωση, ο Μπούτιτς ήταν αυτός που είχε αυτός που είχε χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στο πρώτο παιχνίδι, σκοράροντας ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος.

Σε ένα παιχνίδι με 38 γκολ, ο Παναθηναϊκός από την αρχή πήρε το προβάδισμα και δεν το έχασε ποτέ. Με οδηγούς τους Νικόλα Παπασηφάκη (έξι γκολ) και Δημήτρη Σκουμπάκη (άλλα πέντε), το «τριφύλλι» δημιούργησε και συντήρησε για τρία οκτάλεπτα διαφορές πρόκρισης δύο και τριών γκολ, όμως δεν άντεξε.

Ακόμα κι όταν η Γιάντραν έφθασε σε σκορ πρόκρισης 17-17, οι «πράσινοι» πήραν ξανά τον έλεγχο (19-17), όμως ο Μπούτιτς με τα δύο γκολ που πέτυχε στο τελευταίο δίλεπτο, «έσβησε» το όνειρο για τον Παναθηναϊκό.

«Βροχή» έπεφταν τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να εκκινεί εντυπωσιακά και να προηγείται με 3-0. Οι Παπασηφάκης και Σκουμπάκης διατήρησαν το +3 για το 4-1 και 5-2, η Γιάντραν πλησίασε στο 5-4, όμως τα γκολ από τον Γκιουβέτση και τον Παπασηφάκη, έφεραν τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 7-4 στο 1ο οκτάλεπτο.

Το «τριφύλλι» συντήρησε αυτή τη διαφορά στο 2ο οκτάλεπτο, με τον Παπασφηφάκη να πετυχαίνει το 11-8 (03:45). Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 11-10, με τον Σκουμπάκη να διαμορφώνει το σκορ του πρώτου ημιχρόνου (12-10).

Η Γιάντραν άλλαξε τερματοφύλακα, με τον Τσέλαρ να αντικαθιστά τον Μπίγιατς, όμως παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν να έχουν λύσεις. Με γκολ των Γκιουβέτση (07:11) και Κουρούβανη (06:04) έγινε το 14-11, ο Γκιουβέτσης έκανε το 15-12, ο Μπανίτσεβιτς το 16-13 (01:34), ο Παπασηφάκης σκόραρε για το 17-14 (00:31), όμως ο Μάρινιτς Κράγκιτς, φθάνοντας στα επτά γκολ, μείωσε σε 17-15, δύο δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του οκταλέπτου.

Ο Λόρεν Φάτοβιτς πήρε τη σκυτάλη για τη Γιάντραν, με γκολ στον παραπάνω και στην κόντρα ισοφάρισε σε 17-17 (03:36), όμως η απάντηση ήρθε αμέσως από τον Παναθηναϊκό, ο Σκουμπάκης και ο Παπασηφάκης συνέχισαν να «πυροβολούν» και η πρόκριση έγειρε ξανά υπέρ των «πρασίνων», 19-17, 2:24 πριν από το τέλος.

Ο Μπούτιτς έφερε ξανά το ζευγάρι στην ισοπαλία, μειώνοντας σε 19-18 (1:59), ο Παναθηναϊκός έχασε επίθεση στον παραπάνω (01:20), με τη Γιάντραν να έχει την τελευταία της επίθεση και τον Μπούτιτς να ισοφαρίζει σε 19-19, 10 δευτερόλεπτα πριν από τέλος. Το σουτ από τον Κοπελιάδη, που θα έστελνε την πρόκριση στα πέναλτι, σταμάτησε στα μπλοκ.

Τα οκτάλεπτα: 4-7, 6-5, 5-5, 4-2.

Γιάντραν Σπλιτ (Τζούρε Μαρέγια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 3, Μάρινιτς Κράγκιτς 7, Ράνταν, Μπούτιτς 3, Πεΐκοβιτς, Τσούρκοβιτς, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 3, Νέμετ, Φάτοβιτς 3, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 6, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης