Βουλιαγμένη - Παναθηναϊκός 12-14: Το «τριφύλλι» πανηγυρικά στους «16» του Euro Cup
Ο Παναθηναϊκός μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών, νίκησε τη Βουλιαγμένη σε ένα ακόμη μεταξύ τους «τελικό», αυτή τη φορά το «τριφύλλι» νίκησε με 14-12 στο Κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη κι εξασφάλισε την παρουσία του στη φάση των «16» του Euro Cup.
Mετά τη νίκη στον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός ήθελε μόνο το τρίποντο της νίκης απέναντι στη Βουλιαγμένη και το πήρε με 14-12.
Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν ένα από τα δύο εισιτήρια πρόκρισης στην επόμενη φάση. Θα μάθoυν την τελική τους κατάταξη μετά και την ολοκλήρωση του αγώνα της Βαζούτας με την Μπούντουτσνοστ στη Βουδαπέστη (19:30)
Η ουγγρική ομάδα είναι το φαβορί και με νίκη ακόμα και στα πέναλτι, θα ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό στην 1η θέση. Η Βουλιαγμένη, που ακόμα και με ήττα στα πέναλτι από τον Παναθηναϊκό, θα ήταν στην επόμενη φάση, για να περάσει τώρα ως 2η χρειάζεται ένα θαύμα, νίκη της Μπούντουτσνοστ στη Βουδαπέστη.
Η Βουλιαγμένη με τους Τόττη και Σπάχιτς προσπέρασε σε 3-2 και με νέο γκολ από τον Τόττη, διατήρησε το +1 (4-3) στο 1ο οκτάλεπτο.
O Tε Ριέλε έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στη Βουλιαγμένη με 5-3 (6:04), με τον Παπανικολάου να απαντά άμεσα αό τα 2μ. (5-4). Ο Χατζής με εκτέλεση πέναλτι έγραψε το 6-4 (5:38), όμως και πάλι ο Παπανικολάου σκόραρε στον παίκτη παραπάνω για το 6-5 (5:10).
Ο Σκουμπάκης με περιφερειακό σουτ ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό σε 6-6 (4:24), με εκτέλεση πέναλτι από τον Παπασηφάκη το «τριφύλλι» πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με 7-6 (3:33) και τον Γκιουτβέση με εκτέλεση πέναλτι, ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου να πετυχαίνει το 8-7 για τους φιλοξενούμενους.
Ο Παναθηναϊκός με 2/2 στον παίκτη παραπάνω και με γκολ των Παπανικολάου και Κοπελιάδη, ξέφυγε με 10-7, έπεται από 2:30 παιχνιδιού στο 3ο οκτάλεπτο, με τον Χαλυβόπουλο να διερύνει το σερί στο 4-0 για το 11-7 (3:34) και τον Παναθηναϊκό να αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα νίκης, με τον Τόττη να σκοράρει για το Βουλιαγμένη έπειτα από οκτώ αγωνιστικά λεπτά, μειώνοντας σε 11-8, στην εκπνοή της περιόδου.
Ο Σπάχιτς έδωσε νέα ελπίδα στη Βουλιαγμένη, πετυχαίνοντας το 11-9, στα 5:33 πριν από το τέλος, όμως ο Γκιουβέτσης σκοράροντας στον παραπάνω (4:44) και ο Παπασηφάκης στην κόντρα (4:19), άνοιξαν τη διαφορά στο 13-9 για το «τριφύλλι». Το χαμένο πέναλτι από τον Χατζή στα 3:08, φάνηκε να «σβήνει» και την τελευταία ελπίδα για τους «μπέμπηδες».
Όμως ακολούθησε ένα 3-0 από τους γηπεδούχους, που μείωσαν σε 13-12, 00:12 πριν από το τέλος, όμως ο Χαλυβόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 14-12 για τον Παναθηναϊκό.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-5, 1-3, 4-3.
Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 3, Αλμύρας, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 3, Πατσιλινάκος, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 3, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπελέσης.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπαντίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.
Βαζούτας-Μπούντουτσνοστ (12/2, 19:30).
H βαθμολογία στον 3ο όμιλο
(5η αγωνιστική)
- 1.Παναθηναϊκός 12
- 2.Βουλιαγμένη 11
- 3.Βαζούτας 10
- 4.Μπούντουτσοστ 0
