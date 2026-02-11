O Ολυμπιακός νίκησε τη Ραντνίτσκι στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 16-14 (καν. αγ. 11-11) κι από την πρώτη θέση του ομίλου του πέρασα στα προημιτελικά του Champions League.

Ο αρχικός στόχος για τον Ολυμπιακό στον πιο δύσκολο όμιλο της φάσης των «16» του Champions League, επετεύχθη, οι «ερυθρόλευκοι» νικώντας τη σερβική Ραντνίτσκι Καραγούγεβατς στον Πειραιά στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 16-14 (καν. αγ. 11-11) πέρασαν από την 1η θέση του ομίλου τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αντίθετα η πρωταθλήτρια Σερβίας, που είχε υψηλές φιλοδοξίες, δεν θα συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης -θα πάει στη φάση των «16» στο Euro Cup -καθώς το 2ο εισιτήριο πρόκρισης από τον Α' Όμιλο πήρε η Μλάντοστ, μετά το νικηφόρο 15-13 επί της Βάσας στο Ζάγκρεμπ.

Για τον Ολυμπιακό η πρωτιά στον όμιλο, κάνει πιο ανοιχτό τον δρόμο για την παρουσία του στο Final 4 του Ιουνίου στη Μάλτα.

Στην προημιτελική φάση θα δημιουργηθούν δύο νέοι όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί με μια ακόμα ομάδα που πήρε την 1η θέση στον όμιλό της (Προ Ρέκο, Φερεντσβάρος, Μπαρτσελονέτα) και με δύο ομάδες που πέρασαν από τη 2η θέση του ομίλου τους (Νόβι Μπέογκραντ, Μπρέσια, Ανόβερο).

Στο αγωνιστικό μέρος του παιχνιδιού με τη Ραντνίτσκι, ο Ολυμπιακός είχε εντυπωσιακή αρχή, καθώς προηγήθηκε με 4-0 και 5-1 στο 1ο λεπτό της β' περιόδου.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 5-4, όμως δυο γκολ σε 32 δευτερόλεπτα από τους Νικολαΐδη και Φουντούλη έδωσαν ανάσα στον Ολυμπιακό, 7-4.

Η Ραντνίτσκι με δύο γκολ από τον Βλαχόπουλο πλησίασε ξανά σε απόσταση ενός γκολ (7-6) κι έπειτα με τον Νίκολα Γιάκσιτς μείωσαν σε 8-7, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός βρήκε με τους Κάκαρη και Γενηδουνιά για το 10-7. Ο Νικολαΐδης έκανε το 11-9, 3:42 πριν από το τέλος, με τους φιλοξενούμενους απλά να ισοφαρίζουν σε 11-11, μεμ τον αγώνα να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι, που είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.



Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-3, 3-4, 1-3.

Τα πέναλτι: 5-3



Ολυμπιακός (Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Ραντνίτσκι (Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Στραχίνια Ράσοβιτς, Ντέντοβιτς, Ραντγιέλοβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Πιγιέτλοβιτς 3, Πρλαΐνοβιτς 1, Νίκολα Γιάκσιτς 2, Μούρισιτς 1, Βαπένσκι, Βλαχόπουλος 2, Βίκτορ Ράσοβιτς 2, Τοντορόφκσι, Νταντβάνι.

Τα αποτελέσματα στον A' Όμιλο

Ολυμπιακός - Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς 16-14 (καν. αγ. 5-3)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Βάσας 15-13

Η τελική βαθμολογία