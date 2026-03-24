Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΓΣ Περιστερίου με 17-5 στη Χωράφα και πλέον ακολουθεί η εκτός έδρας μονομαχία με τη Γιάντραν Σπλιτ για το Euro Cup.

Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ρυθμούς για να νικήσει εκτός έδρας τον ΓΣ Περιστερίου με 17-5, σε εξ' αναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Β΄ φάσης της Waterpolo League ανδρών.

Η ομάδα του Περιστερίου άντεξε μέχρι τις αρχές της 3ης περιόδου, όταν μείωσε σε 7-5 (6:48), όμως δεν πέτυχε άλλο γκολ μέχρι το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός έφθασε στις 19 συνολικά νίκες σε 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή του για τον επαναληπτικό προημιτελικό με τη Γιάντραν Σπλιτ στην Κροατία, το Σάββατο (28/3), όπου καλείται να ανατρέψει την ήττα με 11-10 στον πρώτο αγώνα.

Και το ζητούμενο για τον τεχνικό του Δημήτρη Μάζη, είναι αν θα έχει στη διάθεσή του τον Άρη Χαλυβόπουλο, που δεν αγωνίστηκε και στον αγώνα στο κολυμβητήριο της Χωράφας.

Tα οκτάλεπτα: 2-2, 2-4, 1-4, 0-7.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

H βαθμολογία

Β1 Όμιλος

(20ή αγων.)