Η Βουλιαγμένη ηττήθηκε από τη Βαζούτας στα πέναλτι με συνολικό σκορ 23-22 (καν. αγ. 13-13), όμως θα επιστρέψει από τη Βουδαπέστη με έναν βαθμό στη μάχη πρόκρισης στο Euro Cup.

Η τρίτη διαδικασία των πέναλτι αυτή τη φορά δεν ήταν γούρικη για τη Βουλιαγμένη, με τους «μπέμπηδες» να γνωρίζουν την ήττα από τη Βαζούτας με συνολικό σκορ 23-22 (καν. αγ. 13-13) στη Βουδαπέστη, για την 4η αγωνιστική στον Γ' Όμιλο του Euro Cup.

Η Βουλιαγμένη κόντρα στη Βαζούτας στην 1η αγωνιστική στον Λαιμό και με τον Παναθηναϊκό πριν από μια εβδομάδα στο «Σεράφειο», πήρε το δίποντο της νίκης στη «ρώσικη» ρουλέτα, τώρα δεν τα κατάφερε στη Βουδαπέστη, όμως πήραν τον έναν πολύτιμο βαθμό.

Χρειάστηκαν να εκτελεστούν 22 πέναλτι, με τον Ηλία Αγγελόπουλο να έχει το match ball για τη νίκη, στο 5ο κατά σειρά πέναλτι, όμως ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Βαζούτας, Βίκτορ Γκιάπας κράτησε ζωντανή την ομάδα του. Ο ίδιος ήταν που απέκρουσε και την εκτέλεση πέναλτι από τον Δημήτρη Χατζή, κι ενώ είχαν προηγηθεί άλλα 11 εύστοχα διαδοχικά πέναλτι.

Ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος

Η Βουλιαγμένη στο πρώτο οκτάλεπτο με τους Τρούλο και Τόττη προηγήθηκε 3-1, με την ουγγρική ομάδα στα τελευταία 91 δευτερόλεπτα να βρίσκει τα γκολ της ισοφάρισης (3-3).

Η Βαζούτας με δύο γκολ από τον Κσάπο, προσπέρασε με 5-4, διατήρησε το ελάχιστο προβάδισμα (6-5), όμως ο Τόττης με γκολ στον παίκτη παραπάνω, δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ισοφάρισε σε 6-6.

Τα δύο διαδοχικά γκολ από τον νεοφερμένο Ηλία Αγγελόπουλο, έφεραν την ελληνική ομάδα σε αβαντάζ δύο γκολ (8-6), με τους Σπάχιτς και Καστρινάκη να παίρνουν τη σκυτάλη, για το +3 και το 10-7 (4:13)

Όμως η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση, οι Γιάνσικ, Έκλερ έκαναν το 10-9 (1:50), με τον Γιάνσικ να έχει απάντηση στο γκολ από τον Τρούλο, διαμορφώνοντας το 11-10 για το 3ο οκτάλεπτο.

Η Βουλιαγμένη πέταξε δύο ευκαιρίες στον παίκτη παραπάνω στον παίκτη παραπάνω στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, όμως ο Ολλανδός, Κας Τε Ριέλε έδωσε τη λύση στους «μπέμπηδες» σκοράροντας στα ίσα για το 12-10 (06:12).

Ο Τόττης ήταν ο πρώτος παίκτης που έφυγε από τον αγώνα με τρεις ποινές (5:41) και ο Ζόμπορ Έκλερ πέτυχε γκολ στον παραπάνω για το 12-11 (5:24) και ο Ούγγρος περιφερειακός με τον ίδιο τρόπο, έφερε την ισοφάριση 12-12 (3:39).

Η Βαζούτας πήρε ξανά το προβάδισμα, με τον Ζαζόφκσι να πετυχαίνει το 13-12 (2:56), όμως ο Νίκος Καστρινάκης, έπειτα από δύο άστοχες επιλογές, βρήκε στόχο στον παίκτη παραπάνω, ισοφαρίζοντας 13-13 (2:22).΄

Ο Γιάνσικ αποβλήθηκε με 3η ποινή στο 1:44, ο Τρούλος πήρε το σουτ στον παραπάνω για το νέο προβάδισμα, χωρίς αποτέλεσμα (1:33), ενώ άστοχα ήταν και τα σουτ των Καστρινάκη (00:35) και Εκλερ (00:02), με τον αγώνα να οδηγείται στα πέναλτι.

Τα πέναλτι

Κσάπο 14-13

Χατζής 14-14

Ζαζόφκσι 15-14

Τρούλος 15-15

Εκλερ 16-15

Τε Ριέλε 16-16

Τάτραϊ 17-16

Καστρινάκης 17-17

Σουσιασβίλι Απόκρουση Ανδρεάδη

Αγγελόπουλος Απόκρουση Γκιάπιας

Κσάπο 18-17

Χατζής 18-18

Ζαζόφκσι 19-18

Τρούλος 19-19

Εκλερ 20-19

Τε Ριέλε 20-20

Τάτραϊ 21-20

Καστρινάκης 21-21

Σουσιασβίλι 22-21

Αγγελόπουλος 22-22

Κσάπο 23-22

Χατζής Απόκρουση Γκιάπιας



Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-3, 4-5, 3-2.

Τα πέναλτι: 10-9

Βαζούτας (Ντάνιελ Βάργκα): Γκιάπιας, Τατράι, Κσάπο 3, Σουσιασβίλι 2, Ζαζόφκσι 1, Ζόμπορ Έκλερ 4, Γιάνσικ 2, Μπένετεκ, Κόβατς 1, Μέζαρος, Μπούντουτς, Μπατίζι, Κορόμ, Σιμόν.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελλόπουλος 2, Τόττης 2, Κ. Λεβαντής, Τρούλος 3, Ούμποβιτς, Χατζής, Σαπουνάκης, Ν. Καστρινάκης 3, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Χρ. Λεβαντής, Μπελέσης.

Η συνέχεια του ομίλου - Βαθμολογία

(4η αγωνιστική)

1.Βαζούτας 9 (55-42)

2.Βουλιαγμένη 8 (51-41)

3.Παναθηναϊκός 7 (50-40)

4.Μπούντουτσνοστ 0 (23-51)

5η αγωνιστική (4 Δεκεμβρίου)

Παναθηναϊκός-Βαζούτας

Βουλιαγμένη-Μπούντουτσνοστ

6η αγωνιστική (12 Φεβρουαρίου)