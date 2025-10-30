Ο Παναθηναϊκός έμεινε για περισσότερα από 13 λεπτά χωρίς γκολ απέναντι στη Βαζούτας και γνώρισε την ήττα με 13-10 στη Βουδαπέστη για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Euro Cup.

Αήττητο ήταν και πάει για τον φιλόδοξο Παναθηναϊκό, το «τριφύλλι» για 13 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα έμεινε χωρίς γκολ απέναντι στη Βαζούτας στη Βουδαπέστη και μοιραία γνώρισε την ήττα με 13-10 για τη 2η αγωνιστική του Γ' Ομίλου στο Euro Cup.

O Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη ήττα στη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε ένα παιχνίδι που είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο. Με γκολ από τον Χαλυβόπουλο τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της β' περιόδου ξέφυγε με 8-4. Μετά ακολούθησε το απόλυτο μπλακ άουτ.

Οι παίκτες της Βαζούτας κράτησαν ανέπαφη την εστία τους για 13:13, σε αυτό το διάστημα πέτυχαν σερί 8-0(!), για το 12-8 κι όταν -ξανά- ο Χαλυβόπουλος το σταμάτησε στα 2:21 πριν από το τέλος (12-9), ήταν πολύ αργά για τον Δημήτρη Μάζη και τους παίκτες του.

Ο Παναθηναϊκός, μετά και την εκτός έδρας νίκη της Βουλιαγμένης, έπεσε στην 3η θέση και το ραντεβού με τους «μπέμπηδες» στο «Σεράφειο» στις 13 Νοεμβρίου, αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-5, 5-0, 4-2.

Βαζούτας (Ντάνιελ Βάργκα): Γκιάπιας, Τατράι 2, Κσάπο, Σουσιασβίλι 4, Ζαζόφκσι 3, Ζόμπορ Έκλερ 3, Γιάνσικ, Μπένετεκ, Κόβατς, Μέζαρος 1, Μπούντουτς, Μπατίζι, Κορόμ, Σιμόν.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 4, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Μαραγκουδάκης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος.

Η βαθμολογία Γ' Όμιλο - H 3η αγωνιστική

(2η αγωνιστική)

1.Βουλιαγμένη 5 (28-18)

2.Βαζούτας 1 (23-21)

3.Παναθηναϊκός 3 (26-21)

4.Μπούντουτσνοστ 0 (15-33)

Η επόμενη αγωνιστική (3η - 13 Νοεμβρίου)