Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 15-7 επί του ΠΑΟΚ για τη 18η νίκη στο πρωτάθλημα κι ενώ ακολουθεί η εκτός έδρας μάχη με τη Γιάντραν Σπλιτ για το Euro Cup.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με άνεση τον ΠΑΟΚ με 15-7 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, σε αγώνα για την 6η αγωνιστική του Β1 ομίλου της β' φάσης της Water Polo League ανδρών.

Το «τριφύλλι» έφθασε στις 18 συνολικά νίκες σε 19 παιχνίδια και πλέον στρέφει την προσοχή του για τον επαναληπτικό προημιτελικό με τη Γιάντραν Σπλιτ στην Κροατία, το Σάββατο (28/3), όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να ανατρέψει την ήττα με 11-10 στον πρώτο αγώνα.

«Το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο και ακολουθεί η ρεβάνς με τη Γιάντραν αλλά δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε στη διάθεσή μας και τον Χαλυβόπουλο, αλλά όπως και να έχει πάμε για μια δύσκολη μάχη» δήλωσε ο Δημήτρης Μάζης στο pao1908.com.

Αποτελέσματα - Βαθμολογίες

Β1 Όμιλος

Σάββατο 21 Μαρτίου

Παλαιό Φάληρο - ΓΣ Περιστερίου 7-12

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 0-3, 4-2, 0-3.

Κυριακή 22 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 15-7

Tα οκτάλεπτα: 3-3, 3-1, 4-0, 5-3.

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης 1, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 4, Μπανίσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

ΠΑΟΚ (Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο, Μανθογιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης 1, Κεχαλάρης 1, Τσολακούδης 1, Χονδροκούκης, Ντέλιτς 2, Χ. Μπιτσάκος 1, Γραμματικός, Ανδρικόπουλος, Σιορλίδης, Καραλής, Μαρινάγης.

Τετάρτη 25 Μαρτίου

Λαιμός 18:00 Βουλιαγμένη-Απόλλων Σμύρνης (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Τετάρτη 15 Απριλίου

Νέας Σμύρνης 20:30 Πανιώνιος-Ολυμπιακός

H βαθμολογία

Β1 Όμιλος

(19η αγων.)

1.Ολυμπιακός 57

2.Παναθηναϊκός 54

3.Απόλλων Σμύρνης 48

4.Βουλιαγμένη 45

5.ΠΑΟΚ 33

6.Πανιώνιος 33

7.Π. Φάληρο 22

8.Περιστέρι 21

Β2 Όμιλος

Σάββατο 21 Μαρτίου

Εθνικός-Γλυφάδα 12-8

ΝΟΠ-Υδραϊκός 9-20

Χίος-ΟΦΘ 20-14

Κυριακή 22 Μαρτίου

Χανιά-Λάρισα 22-7

Τα οκτάλεπτα 6-1, 3-1, 8-3, 5-2

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 1, Στάνκοβιτς 3, Ράτζκο, Λεγάκης, Τοράκης 1, Βουλγαράκης 1, Ζουζούνης 3, Χατζάκης 1, Μαζοκοπάκης 5, Χαραλαμπόπουλος 2, Σολογάνης 1, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης 3, Σκουνάκης 1

ΝΟ Λάρισας (Κώστας Γαλανόπουλος): Τσούτσας, Τσιστράκης, Μπούρας, Στεργίου Δ., Λιουδάκης, Σοφός, Ζαφειρίου, Κωνσταντίνου 3, Στεργίου Γ. 3, Κουφόπουλος, Κουλουκτσής 1, Γιαννέλλης.

Η βαθμολογία

(20ή αγων)