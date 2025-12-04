Η Βουλιαγμένη επικράτησε με σκορ 19-9 της Μπούντουτσνοστ για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στην 16άδα...

Είχε εύκολο έργο η Βουλιαγμένη επί της Μπούντουτσνοστ κάτι το οποίο έκανε ξεκάθαρο εντός των τεσσάρων γραμμών του τερέν. Με κυριαρχική εμφάνιση, στο κολυμβητήριο του Λαιμού, επικράτησε με 19-9 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Euro Cυp και μετά του Παναθηναϊκού θα γνωρίζει για το εάν θα «κλειδώσει» την πρόκριση στην 16άδα.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης δεν ήταν τόσο άνετο όσο μπορεί κάποιος να φανταστεί από το τελικό σκορ. Μπορεί οι γηπεδούχοι να πήραν το προβάδισμα, ωστόσο η Μπούντουτσνοστ κρατήθηκε σε απόσταση ενός τέρματος έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (7-6).

Βέβαια, στο δεύτερο μισό οι παίκτες της Βουλιαγμένη με επιθετικό ντεμαράζ διέγραψε κάθε ελπίδα αντιπάλου της για κάτι θετικό. Το προβάδισμα του ενός τέρματος διευρύνθηκε κατά τέσσερα τέρματα (13-8) για να φτάσει σε διψήφιο αριθμό στο τέλος του ματς και να διαμορφωθεί το τελικό 19-9.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-3, 6-2, 6-1

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης 4, Κυρ. Λεβαντής, Τρούλος 6, Ούμποβιτς 2, Μαντζουρίδης, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 1, Σπάχιτς, Γιαννάτος 1, Χρ. Λεβαντής, Κ. Μπέλεσης 1

Μπούντουτσνοστ (Αλεξάνταρ Αλεξιτς): Κολέσκο, Μπούριτς, Πόποβιτς, Στρκάλι 2, Μπργκούλιαν 2, Μπρνόβιτς 1, Μπόσκοβιτς 3, Ραζνάτοβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς, Ραντούλοβιτς, Ντε Σόουζα 1, Μιλάνοβιτς, Αλεξιτς.

Πώς η Βουλιαγμένη περνάει απευθείας από σήμερα το βράδυ;

Όπως αναφέραμε η ομάδα του Λαιμού έκανε ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση για την 16άδα του Euro Cup. Με τη νίκη αυτή έφτασε στους 11 βαθμούς, στο +2 από τη δεύτερη Βαζούτας και στο +4 από τον τρίτο Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει πως εάν το «τριφύλλι» ηττηθεί από τους Ούγγρους, τότε θα κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση και θα παλέψει για την πρωτιά στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων.

Εάν ο Παναθηναϊκός νικήσει, είτε στην κανονική περίοδο (3 βαθμοί) είτε στη διαδικασία των πέναλτι (2 βαθμοί), τότε την τελευταία αγωνιστική θα κριθούν όλα τα εισιτήρια του ομίλου για την φάση των "16" του θεσμού.