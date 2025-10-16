Συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ για οπαδούς της Μπουντούτσνοστ: Έρχονται για πόλο με τον Παναθηναϊκό

Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν θέλουν να αφήσουν τους Μαυροβούνιους να φτάσουν ανενόχλητοι στην Αθήνα.

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη το πρωί στην Ελληνική Αστυνομία με αφορμή το παιχνίδι πόλο του Παναθηναϊκού με την Μπουντούτσνοστ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το site flamis.gr στην Πάτρα, στην ΕΛ.ΑΣ έφτασε η πληροφορία πως πούλμαν που μεταφέρουν οπαδούς από το Μαυροβούνιο έχουν ξεκινήσει για την Αθήνα, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης που είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 21:00 στο Σαράφειο Κολυμβητήριο.

Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξουν επεισόδια, καθώς οι οπαδοί της Μπουντούτσνοστ θεωρούνται ιδιαιτέρως θερμοί, οι αρχές αποφάσισαν να σταματήσουν το ταξίδι τους.

Έτσι, έχουν στήσει μπλόκα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Κορίνθου και σε άλλα σημεία για να τους εντοπίσουν.