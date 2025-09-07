Με μια σημαντική προσθήκη στη δεξιά πλευρά της περιφέρειάς της, η Βουλιαγμένη ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου αριστερόχειρα Κας Τε Ρίλε, ενισχύοντας το ρόστερ της για Ελλάδα και Ευρώπη.

Η Βουλιαγμένη έκανε γνωστή την ένταξη του Κας Τε Ρίλε στην ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση για υψηλούς στόχους στη νέα σεζόν. Ο Ολλανδός περιφερειακός, που διακρίνεται για το δυνατό σουτ και τη σταθερότητά του, αγωνίστηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια στην Πριμόριε Ριέκα, με την οποία έφτασε στον τελικό του Euro Cup το 2024.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε το σκουφάκι της Μπαρτσελόνα, αντιμετωπίζοντας μάλιστα τον Παναθηναϊκό στη φάση των ομίλων της ίδιας διοργάνωσης. Διεθνής με την Ολλανδία από την ηλικία των 18 ετών, έχει καταγράψει συμμετοχές σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενισχύοντας σημαντικά το προφίλ του στο κορυφαίο επίπεδο.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον Ολλανδό αθλητή Kas Te Riele.

Γεννημένος στις 21 Αυγούστου 2002, ο Kas αγωνίζεται στη θέση του περιφερειακού. Εδώ και 5 χρόνια είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας και έχει λάβει μέρος σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Κροατία, στην Primorje Rijeka, κατακτώντας τη 2η θέση στο Euro Cup 2024 και αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ στην ίδια διοργάνωση. Στη συνέχεια έπαιξε για ένα χρόνο στην ισπανική CNB.

Kas, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!»