Το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών με τα ζευγάρια της Α' Φάσης να γίνονται σωστά, καθώς και οι πιθανές διασταυρώσεις έως το Final-4 της διοργάνωσης.

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της πρώτης φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών στο πόλο. Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) έγιναν επίσης γνωστές και οι πιθανές διασταυρώσεις των ομάδων, με την... σύγκρουση Παναθηναϊκού και Βουλιαγμένης να τραβάει τα βλέμματα.

Πιο συγκεκριμένα στον πρώτο γύρο ξεχωρίζει το Εθνικός - Πανιώνιος και το Περιστέρι - Υδραϊκός, μιας και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις τα φαβορί είναι ξεκάθαρα. Στην προημιτελική φάση αναμένεται να δούμε το πρώτο μεγάλο ματς για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου στο Final 4.

Εκεί, εκτός απροόπτου θα βρεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες του Παναθηναϊκού και της Βουλιαγμένης για μία θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Σημειώνεται πως οι δύο ομάδες έχουν κληρωθεί μαζί στον όμιλο του Euro Cup και το συγκεκριμένο ζευγάρι πρόκειται να το δούμε αρκετές φορές μέσα στη σεζόν.

Η κλήρωση του Κυπέλλου Ανδρών

Α΄ ΦΑΣΗ (5/11/2025)

Γλυφάδα-Χίος (1)

Εθνικός-Πανιώνιος (2)

Παναθηναϊκός-Παλαιό Φάληρο (3)

Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών (4)

ΠΑΟΚ-Λάρισα (5)

Χανιά-Απόλλων Σμύρνης (6)

Περιστέρι-Υδραϊκός (7)

Ολυμπιακός-ΟΦΘ (8)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (4/2/2026)

Νικητής 1-Νικητής 2 (9)

Νικητής 3-Νικητής 4 (10)

Νικητής 5-Νικητής 6 (11)

Νικητής 7-Νικητής 8 (12)

FINAL-4 (27-28/2/2026)

Νικητής 9-Νικητής 10

Νικητής 11-Νικητής 12

