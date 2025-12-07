Ο Παναθηναϊκός νικώντας τη Βουλιαγμένη 17-12, διεύρυνε το απόλυτο στο πρωτάθλημα, οι δυο τους ανανέωσαν τα ραντεβού τους τον Φεβρουάριο για το Κύπελλο και το Euro Cup.

Η 3η συνάντηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βουλιαγμένη σε όλες τις διοργανώσεις, βρήκε τους «πράσινους» να επικρατεί με 17-12 στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο για τη 10η αγωνιστική της 1ης φάσης της Water Polo League ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, φθάνοντας τις εννέα νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ την Τετάρτη (10/12, 21:30) θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο σε εξ αναβολής αγώνα της 6ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός νικώντας δύο φορές τη Βουλιαγμένη στο πρωτάθλημα, έχει την ευκαιρία να μπει με το απόλυτο των βαθμών στη 2η φάση, όμως τα πιο σημαντικά για τις δύο ομάδες θα έρθουν μέσα στον Φεβρουάριο.

Αρχικά, στις 4 Φεβρουαρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βουλιαγμένη σε νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και στις 12 Φεβρουαρίου ο ΝΟΒ και ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστούν για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Euro Cup, που θα καθορίσει ποια από τις δύο θα συνεχίσει στη φάση των «16».

Στο αγωνιστικό μέρος ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 3-1 και 4-2, με τη Βουλιαγμένη να ισοφαρίζει 4-4 στο 1ο οκτάλεπτο. Το «τριφύλλι» με σερί 3-0 ξέφυγε με 8-5 και 9-6, οι «μπέμπηδες» έφθασαν στο 9-9, με τον Κοπελειάδη να διαμορφώνει το 10-9 για το 1ο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τις βάσεις νίκης μετά τα μισά της 3ης περιόδου, με γκολ των Παπανικαλάου, Μπανίτσεβιτς και Χαλυβόπουλου ξέφυγε εκ νέου με 15-11. Ο Τόττης σκόραρε για τη Βουλιαγμένη, μειώνοντας σε 15-12, 16'' πριν από το τέλος του 3ου οκταλέπτου κι αυτό ήταν το τελευταίο γκολ στον αγώνα, με τους Αλβέρτη και Παπανικολάου να διαμορφώνουν το τελικό 17-12.

Tα οκτάλεπτα: 4-4, 6-5, 5-3, 2-0.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς 3, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελλόπουλος, Τόττης 1, Κ. Λεβαντής, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Παπανικολάου, Σαπουνάκης, Ν. Καστρινάκης 2, Τε Ριέλε 4, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος 1, Χρ. Λεβαντής, Μπελέσης 1, Δεληγιάννης.

Οι βαθμολογίες

(10η αγωνιστική)

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 27 (9 αγ.)

2.Βουλιαγμένη 24

3.Πανιώνιος 21 (9 αγ.)

4.Εθνικός 15

5.Π. Φάληρο 10

6.Χίος 10

7.ΝΟ Πατρών 4

8.Χανιά 4

Β' Όμιλος