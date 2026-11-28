Εθνικός - Οριτσόντε 12-17: Νέα ήττα στο Champions League
O Eθνικός δεν κατάφερε να κάνει σεφτέ στο Champions League, γνωρίζοντας την ήττα κι από την Οριτσόντε Κατάνια με 17-12 στον Πειραιά. Η πειραϊκή ομάδα έμεινε μόνη στην 4η θέση του Γ' Όμίλου, ενώ η ομάδα από τη Σικελία πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο.
Η ιταλική ομάδα προηγήθηκε 3-0 και 4-2 στο 1ο οκτάλεπτο, με τον Εθνικό να ισοφαρίζει 4-4, όμως να κυνηγά συνέχεια και την Τσιμάρα να μειώνει σε 8-7. Η Τέρνερ έφερε ξανά τον Εθνικό σε απόσταση ενός γκολ, 9-8, όμως η Οριτσόντε ξέφυγε με 11-8 και 13-10 στο 3ο οκτάλεπτο. H Μιμίδη μείωσε σε 13-11 (6:09), όμως δεν υπήρχε συνέχεια για τον Εθνικό, με την ιταλική ομάδα να φθάνει με άνεση στο τελικό 17-12.
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-4, 3-5, 2-4.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 2, Μιμίδη 2, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου 2, Βίσμαν, Τσιουγκρή 3, Τσιάρα, Νικολοπούλου.
Οριτσόντε Κατάνια (Μαρτίνα Μιτσέλι): Κοντορέλι, Βιακάβα 1, Πάπι, Μαντελάτο 3, Σμπρούτσι, Μπετίνι 2, Λόνγκο, Ταμπάνι 1, Γουίλεμσεν 3, Μαρλέτα 4, Κασάρα, Λεόνε 1, Στσιμπόνα, Γκαλιάρντι 2.
Βαθμολογία-4η αγωνιστική-Γ' Όμιλος
- 1.Ολυμπιακός 9
- 2.Τεράσα 6
- 3.Οριτσόντε 3
- 4.Εθνικός 0
η 4η αγωνιστική-9 Ιανουαρίου 2027
- Εθνικός-Ολυμπιακός
- Οριτσόντε-Τεράσα
Αποτελέσματα-Βαθμολογία (Β' Όμιλος)
Καταλούνια-Βουλιαγμένη 9-11
Τεργέστη-Σαντ Αντρέου 20-10
Η βαθμολογία
- 1.Βουλιαγμένη 9
- 2.Τεργέστη 6
- 3.Καταλούνια 3
- 4.Σαντ Αντρέου 0
Η 4η αγωνιστική-9 Ιανουαρίου 2027
- Καταλούνια-Τεργέστη
- Βουλιαγμένη-Σαντ Αντρέου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.