Ο Εθνικός ηττήθηκε από την Οριτσόντε Κατάνια με 17-12 στον Πειραιά, για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

O Eθνικός δεν κατάφερε να κάνει σεφτέ στο Champions League, γνωρίζοντας την ήττα κι από την Οριτσόντε Κατάνια με 17-12 στον Πειραιά. Η πειραϊκή ομάδα έμεινε μόνη στην 4η θέση του Γ' Όμίλου, ενώ η ομάδα από τη Σικελία πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο.

Η ιταλική ομάδα προηγήθηκε 3-0 και 4-2 στο 1ο οκτάλεπτο, με τον Εθνικό να ισοφαρίζει 4-4, όμως να κυνηγά συνέχεια και την Τσιμάρα να μειώνει σε 8-7. Η Τέρνερ έφερε ξανά τον Εθνικό σε απόσταση ενός γκολ, 9-8, όμως η Οριτσόντε ξέφυγε με 11-8 και 13-10 στο 3ο οκτάλεπτο. H Μιμίδη μείωσε σε 13-11 (6:09), όμως δεν υπήρχε συνέχεια για τον Εθνικό, με την ιταλική ομάδα να φθάνει με άνεση στο τελικό 17-12.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-4, 3-5, 2-4.

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 2, Μιμίδη 2, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου 2, Βίσμαν, Τσιουγκρή 3, Τσιάρα, Νικολοπούλου.

Οριτσόντε Κατάνια (Μαρτίνα Μιτσέλι): Κοντορέλι, Βιακάβα 1, Πάπι, Μαντελάτο 3, Σμπρούτσι, Μπετίνι 2, Λόνγκο, Ταμπάνι 1, Γουίλεμσεν 3, Μαρλέτα 4, Κασάρα, Λεόνε 1, Στσιμπόνα, Γκαλιάρντι 2.

Βαθμολογία-4η αγωνιστική-Γ' Όμιλος

1.Ολυμπιακός 9

2.Τεράσα 6

3.Οριτσόντε 3

4.Εθνικός 0

η 4η αγωνιστική-9 Ιανουαρίου 2027

Εθνικός-Ολυμπιακός

Οριτσόντε-Τεράσα

Αποτελέσματα-Βαθμολογία (Β' Όμιλος)

Καταλούνια-Βουλιαγμένη 9-11

Τεργέστη-Σαντ Αντρέου 20-10

Η βαθμολογία

1.Βουλιαγμένη 9

2.Τεργέστη 6

3.Καταλούνια 3

4.Σαντ Αντρέου 0

Η 4η αγωνιστική-9 Ιανουαρίου 2027