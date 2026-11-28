Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε αρκετά, ο Πανιώνιος πάλεψε, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» καθάρισαν στο τελευταίο οκτάλεπτο και πήραν τη 10η σερί νίκη στο πρωτάθλημα με 18-11.

Ο Ολυμπιακός πιέστηκε πολύ αλλά τελικά καθάρισε τον αξιόμαχο Πανιώνιο με 18-11 στο τελευταίο οκτάλεπτο της αναμέτρησης, στο κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», και πήρε τη 10η σερί νίκη του στη Water Polo League ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν περεταίρω στη κορυφή του πρωταθλήματος παραμένοντας αήτηττοι.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε πολύ καλά στην αναμέτρηση και με σκληρή άμυνα κράτησε ανέπαφη την εστία του για πέντε λεπτά. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης άντεξε στο πρώτο οκτάλεπτο και μπήκε μπροστά με 3-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ρυθμό και με 4-0 σερί ανέτρεψαν το σκορ σε 6-3. Ο Πανιώνιος όμως απάντησε με το ίδιο ακριβώς νόμισμα. Οι «κυανέρυθροι», χτίζοντας το δικό τους σερί, πήραν και πάλι προβάδισμα με 7-6, με τους πειραιώτες να ισοφαρίζουν πριν τη λήξη του ημιχρόνου σε 7-7.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μισού του αγώνα, οι δύο ομάδες ήταν ισορροπημένες, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στο γκολ και ο Πανιώνιος να βρίσκει συνεχώς άμεσες απαντήσεις διατηρώντας την ισοπαλία. Τελικά, η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς βρήκε στο τέλος του οκταλέπτου κρίσιμο γκολ που της έδωσε προβάδισμα με 11-10. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός «πάτησε γκάζι» και τόσο με την ευστοχία στην επίθεση, όσο και με την πίεση που άσκησε στην άμυνα πήρε σημαντικό προβάδισμα με 16-10. Ο Πανιώνιος δεν άντεξε τις ταχύτητες του Ολυμπιακού, παρά την προσπάθεια να γίνει και πάλι απειλητικός. Έτσι, οι πειραιώτες πήραν τελικά την σημαντική νίκη με 18-11.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 5-4, 4-3, 7-1

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 2, Φάτοβιτς 2, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 3, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής 2, Γεωρβασάκης, Αλαμάνος, Δήμου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μαθιόπουλος

Πανιώνιος: (Θεόδωρος Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Μπιτσάκος Κ., Καρατζάς Σ. 2, Τσολακούδης 1, Γούβης 1, Καρατζάς Ο., Μπιτσάκος Α. 2, Λάζιτς 2, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Μότσιας, Αλμπέρτης