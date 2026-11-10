Ο Ολυμπιακός για ένα οκτάλεπτο προβληματίστηκε με αντίπαλο τη Σαμπαντέλ, μετά πάτησε... γκάζι επικράτησε με 15-10 στον Πειραιά και ξεπέρασε την ισπανική ομάδα στην 1η θέση του Α' Ομίλου στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός με εντυπωσιακή εμφάνιση μετά το 8ο λεπτό, μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα με τη Σαμπαντέλ στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 15-10 και προσπέρασαν την ισπανική ομάδα στην κορυφή του 1ου ομίλου στη φάση των «16» του Champions League.

Oι πρωταθλητές Ελλάδας πέτυχαν το τρία στα τρία κι έφθασαν στους 8β. (δίποντο στη νίκη στα πέναλτι επί της Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι) και πλέον είναι το αφεντικό στον όμιλο, όπου η πρόκριση από την πρώτη θέση έχει μεγάλη σημασία, για τους αντιπάλους στα προημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-0, 4-2, 3-5.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Λόρεν Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 2, Λόντσαρ, Σολανάκης 1, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2.

Σαμπαντέλ (Άλμπερτ Εσπανιόλ): Λόριο, Βαλέρα 1, Κάριο 1, Κόρες, Ντε Τόρο 1, Νάσε Στρομάγιερ, Μπόνετ Σαέζ, Καμπάνας, Αβέρκα 2, Πέρεθ, Σαμπόια 2, Λάρσεν 3, Ρομέβα, Μπίνε Στρομάγιερ.

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