Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε επί της Οριτσόντε, επικρατώντας με 15-7 στην Κατάνια και διπλασιάζοντας τις νίκες του στον Γ' όμιλο της φάσης των «16» στο Champions League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός με τον αέρα του πρωταθλητή Ευρώπης, πέρασε με άνεση από τα δυτικά παράλια της Σικελίας, νικώντας την Οριτσόντε Κατάνια με 15-7, για τη 2η αγωνιστική του Γ' Ομίλου στη φάση των «16» του Champions League γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» πέτυχαν τη 2η νίκη τους στον όμιλο όπου βρίσκεται και ο Εθνικός με την Τεράσα και είναι το φαβορί για την πρόκριση στην προημιτελική φάση από την 1η θέση του ομίλου.

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης από την αρχή έδειξαν την ανωτερότητά τους και προηγήθηκαν με 6-1, στην αρχή της β' περιόδου. Η ιταλική ομάδα μείωσε σε 6-4, οι Τριχά και Ειρ. Νίνου έκαναν το 8-4 και με σερί 6-0 ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφόρά στα εννέα γκολ (14-5), στα μέσα της 4ης περιόδου, φθάνοντας με άνεση στο τελικό 15-7.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 3-2, 1-5, 2-3.

Οριτσόντε Κατάνια (Μαρτίνα Μιτσέλι): Κοντορέλι, Κόστα, Πάπι, Μαντελάτο, Σμπρούτσι 1, Μπετίνι, Λόνγκο, Ταμπάνι 3, Γουίλεμσεν 1, Μαρλέτα 2, Κασάρα, Λεόνε, Σιμπόνα, Γκαλιάρντι.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Σαλταμανίκα, Κουρέτα 1, Σάντα 2 , Τριχά 4, Άντριους 2, Σιούτη 1, Πάτρα 1, Ε. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1 , Νίγκρο, Χάιντου 1.

Βαθμολογία - Συνέχεια (Γ' Όμιλος)

Η βαθμολογία

(2η αγωνιστική)

1.Τεράσα 6

2.Ολυμπιακός 6

3.Οριτσόντε Κατάνια 0

4.Εθνικός 0



4η αγωνιστική (28/11)