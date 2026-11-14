Ο Εθνικός στα τελευταία 88 δευτερόλεπτα δέχθηκε δύο γκολ από την Τεράσα και ηττήθηκε με 13-12 στον Πειραιά, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League γυναικών.

O Εθνικός έφθασε τόσο κοντά, αλλά τελικά και τόσο μακριά, από μια σπουδαία επιτυχία στο Champions League γυναικών, γνωρίζοντας στο τέλος την ήττα από την ισπανική Τεράσα με 13-12 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, για τη 2η αγωνιστική του Γ' Ομίλου στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Σε ένα παιχνίδι με συνεχόμενες ανατροπές, ο Εθνικός στο τέλος δεν άντεξε, γνωρίζοντας τη 2η ήττα του στον όμιλο όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Ο Εθνικός με γκολ από τις Κανετίδου, Τέρνερ και Μιμίδη προηγήθηκε με 4-2 στο 7ο λεπτό, με την Τεράσα να απαντά με το δικό της 3-0 και να προσπερνά 6-5 στο ξεκίνημα της β' περιόδου.

Νέα ανατροπή έφεραν τα γκολ από τις Τσιμάρα και Χατζηκυριακάκη για το 6-5, με την ισπανική ομάδα να παίρνει εκ νέου την πρωτοπορία με 7-6 στην πρώτη επίθεση της 3ης περιόδου.

Οι παίκτριες του Εθνικού σε τέσσερις περιπτώσεις ισοφάρισαν, με τις ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο οκτάλεπτο από το ίδιο σημείο εκκίνησης (10-10).

Η Τσιμάρα (4:49) και η Σταυρίδου (4:06) έδωσαν το προβάδισμα στην πειραϊκή ομάδα με 12-11, όμως η Καρλότα Πεναλβέρ με γκολ από την περιφέρεια (1:28) και με εκτέλεση πέναλτι (00:35), χάρισε την πολύτιμη νίκη στην Τεράσα, που έκανε με τη σειρά της το δύο στα δύο.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-4, 4-4, 2-4.

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου, Τέρνερ 2, Μιμίδη 1, Τσιμάρα 4, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα, Σταυρίδου 1, Κανετίδου 1, Κρίστμας 1, Τσιουγκρή 1, Τσιάρα, Βίσμαν.

Τεράσα (Χαβιέ Πέρεθ): Σάλας, Μπριθένο, Κασάδο, Κουέντα 1, Μάνσο, Πεναλβέρ 4, Τεν Μπρόεκ, Πρατς, Ζέγκεντι 1, Κορντοβάνι 1, Φερνάντεζ 1, Γουίλιαμς 5, Καρμόνα, Βιλασέκα.



