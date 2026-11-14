Ο Ολυμπιακός νίκησε 15-8 τον Υδραϊκό και συνεχίζει αήττητος, ενώ ο σαρωτικός Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στο Π.Φάληρο με για την Water Polo League Ανδρών.

Ο Ολυμπιακός καθάρισε και τον Υδραϊκό με 15-8 και συνεχίζει αήττητος στην Water Polo League ανδρών. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός σάρωσε το Παλαιό Φάληρο με 29-10 και επέστρεψε στις νίκες. Αντίστοιχα, ο Πανιώνιος επικράτησε της Χίου με 21-16 και έμεινε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Ακόμη, ο ΠΑΟΚ καθαρισε στη Κρήτη τα Χανιά με 20-13 και αναρριχήθηκε κι άλλο στο πρωτάθλημα. Σημαντικό τρίποντο και για τον ΓΣ Περιστερίου που νίκησε 11-8 τον Εθνικό στον Πειραιά και χτίζει απόσταση από τους τελευταίους της βαθμολογίας. Πρώτος βαθμός για φέτος για τον Ηλυσιακό που έχασε τη νίκη τελευταία στιγμή μέσα από τα χέρια του, αφού η Γλυφάδα πήρε στο τέλος του αγώνα την ισοπαλία.

Yδραϊκός-Ολυμπιακός 8-15

O Oλυμπιακός μπήκε δυνατά και πήρε προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο με 4-0. Οι «ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν στη συνέχεια και ο Υδραϊκός ανέβασε ρυθμούς και μείωσε σε 6-4 στη συμπλήρωση του πρώτου μέρους της αναμέτρησης. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς, στο τρίτο οκτάλεπτο, άυξησε τη διαφορά σε 9-6, για να καθαρίσει την υπόθεση νίκη οριστικά στο τελευταίο οκτάλεπτο με το ευρύ 15-8. Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 24 βαθμούς με το απόλυτο νικών σε οκτώ αγωνιστικές του πρωταθλήματος και είναι άνετος στη κορυφή της βαθμολογίας.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 4-2, 2-3, 2-6

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Σπάχιτς, Φάτοβιτς 4, Γεωρβασάκης, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 2, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής 1, Λόντσαρ, Αλαμάνος 1, Δήμου 2, Λιμαράκης, Πούρος 1, Μαθιόπουλος

Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Τσιρομενίδης, Παππάς, Πρέκας, Δίπλαρος 1, Άντζιτς 2, Τσαταλιός 2, Παπάκος 1, Καλαϊτζής 1, Αγκόρτσας, Γιαννάτος 1, Γιανναράς, Μαυρωτάς, Πορτοκάλης

Εθνικός-ΓΣ Περιστερίου 8-11

Ο ΓΣ Περιστερίου ήταν αποφασισμένος και ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο με 4-0. Ο Εθνικός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και μείωσε στο σκορ στο δεύτερο οκτάλεπτο σε 6-4. Στο τρίτο οκτάλεπτο, η ομάδα του Περιστερίου ανέβασε το ρυθμό του ξανά και αύξησε τη διαφορά στα τέσσερα τέρματα και πάλι με το 10-6.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η ομάδα του Πειραιά πάλεψε να μπει στο παιχνίδι, αλλά το Περιστέρι ήλεγξε το προβάδισμά του και πήρε τη μεγάλη νίκη με 11-8. Με αυτή τη πολύ κομβική εκτός έδρας νίκη, ο ΓΣ Περιστερίου πήρε νέα βαθμολογική ανάσα και απομακρύνθηκε για την ώρα από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας συλλέγοντας συνολικά έξι βαθμούς.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 4-2, 2-4, 2-1

Tα στοιχεία του αγώνα εδώ.

Χανιά-ΠΑΟΚ 13-20

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με παρόμοιο ρυθμό στο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να υπερτερεί στις λεπτομέρειες, στο πρώτο οκτάλεπτο και να προηγείται με 3-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν το ρυθμό τους και αύξησαν τη διαφορά φτάνοντας το δείκτη του σκορ στο 8-4. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μισού, ο ΠΑΟΚ συνέχισε με την ίδια ταχύτητα και με μεγάλη ευστοχία στην επίθεση έκλεισαν το οκτάλεπτο με το επιβλητικό 15-9. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Δικέφαλος πήρε εύκολα τη νίκη χωρίς να κινδυνεύσει από τα Χανιά με το ευρύ 20-13.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-5, 5-7, 4-5.

Χανιά (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Καπής, Κόρακας 4, Χατζάκης, Χωμάτας, Δήμου, Ιβάνοφ 4, Χαριτάκης 1, Αποστολάκης 3, Μαζοκοπάκης, Βατράι 1, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Κοξ, Σπανδάγος.

ΠΑΟΚ (Σάκης Πλατανίτης): Βεκρής, Προσινικλής, Μανθογιάννης, Νάνος, Μπιτσάκος 1, Ζαφειρίου, Δερβίσης 5, Φαν ντερ Βάιντεν 2, Ντέλιτς 4, Κολόμβος 3, Μπόμπος, Λυκούδης 4, Σιορδίλης.

Ηλυσιακός-Γλυφάδα 11-11

Σε ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο παιχνίδι, που ο Ηλυσιακός χρειαζόταν τη νίκη, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τον ίδιο ρυθμό και έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο ισόπαλες με 3-3. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, με το σκορ στο 5-5, η Γλυφάδα βρήκε πολύ σημαντικό γκολ για να πάει στο ημίχρονο με το προβάδισμα ενός τέρματος. Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Ηλυσιακός μπήκε δυνατά και κατάφερε να ανατρέψει το σκορ σε 10-9. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ηλυσιακός έφτασε μία ανάσα από την πρώτη νίκη της χρονιάς, όμως η Γλυφάδα, ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα, ισοφάρισε σε 11-11, αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-3, 5-3, 1-2

Τα στατιστικά του παιχνιδιού εδώ.

Χίος-Πανιώνιος 16-21

O Πανιώνιος, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα στο πρωτάθλημα, ξεκίνησε δυνατά στην έδρα της Χίου και προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με 5-3. Στο δεύτερο, οι «κυανέρυθροι» ανέβασαν τους ρυθμούς τους περεταίρω και πήραν σημαντικό προβάδισμα στο ημίχρονο με 10-4. Στο δεύτερο μισό τους αγώνα η Χίος πάλεψε μάταια να μειώσει αλλά ο Πανιώνιος δεν της άφησε κανένα περιθώριο και κράτησε τη διαφορά που έχτισε στο πρωώτο μέρος με το σκορ στο 16-10. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήλεγξε το υπέρ της σκορ και ήρε τη νίκη με 21-16.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 1-5, 6-6, 6-5

Τα στοιχεία της αναμέτρησης εδώ.

Παναθηναϊκός-Π.Φάληρο 29-10

O Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός και κυριάρχησε από το πρώτο οκτάλεπτο, παίρνοντας προβάδισμα με 8-1. Οι «πράσινοι» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και πήγαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το ευρύ 17-5. Ο Παναθηναϊκός μπήκε και στο τρίτο οκτάλεπτο με την ίδια ένταση και άνοιξε τη διαφορά στο 21-7, για να καθαρίσει την αναμέτρηση, με την μεγάλη του έφεση στο σκοράρισμα, με 29-10.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 9-4, 4-2, 8-3

Παναθηναϊκός (Μάζης): Ηλιόπουλος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 5, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 3, Νικολαΐδης Γ., Παπασηφάκης 4, Νικολαΐδης Δ. 6, Ντόλτσε 1, Γλυνιαδάκης, Κοπελιάδης 1, Γούντχεντ 1.

Παλαιό Φάληρο (Βαμβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης 2, Ογκουζτσάν 1, Καρατζάς, Αγιωργούσης 2, Θεοδόσης, Κοντονής 2, Χέλμης, Ζωγράφος, Καραγκούνης, Τσαχιλίδης 1, Λουκάτος 1, Αϊβαλιώτης, Γκαβογιαννάκης 1, Κουστουμπαρδής

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Yδραϊκός-Ολυμπιακός 8-15

Εθνικός-ΓΣ Περιστερίου 8-11

Χανιά-ΠΑΟΚ 13-20

Ηλυσιακός-Γλυφάδα 11-11

Χίος-Πανιώνιος 16-21

Παναθηναϊκός-Π.Φάληρο 29-10

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

15:00 Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη-Απόλλων Σμύρνης

Η βαθμολογία