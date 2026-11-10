Σολανάκης στο Gazzetta: «Σημαντική νίκη, χαρούμενος για το ντεμπούτο μου»

Ο Μανώλης Σολανάκης μίλησε στο Gazzetta μετά την σημαντική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Σαμπαντέλ με 15-10 για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League.

O Ολυμπιακός επικράτησε με 15-10 της Σαμαντέλ στο εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», στην μάχη κορυφής της 3ης αγωνιστικής του Α' Ομίλου του LEN Champions League Ανδρών.

Ο Μανώλης Σολανάκης μίλησε στο Gazzetta, τόσο για τις δύο πολύ σημαντικές νίκες των «ερυρθολεύκων» απέναντι σε Παναθηναϊκό και Σαμπαντέλ, όσο και για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Σολανάκης ανέφερε χαρακτηριστικά για τις δύο τελευταίες νίκες των Πειραιωτών: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πετύχαμε αυτές τις δύο σημαντικές νίκες, ειδικά την σημερινή απέναντι στη Σαμπαντέλ, γιατί την θέλαμε πάρα πολύ μετά τον χαμένο βαθμό στη 2η αγωνιστική, ωστέ να ανέβουμε στη κορυφή του ομίλου».

«Η ομάδα έδειξε από την αρχή πολύ διάθεση και είχε πολύ ενέργεια. Όσο περνούσε η ώρα γινόμασταν όλο και πιο καλοί και συμπαγείς στην άμυνα, με αποτέλεσμα και χτίσουμε μία πολύ καλή διαφορά. Στο τέταρτο οκτάλεπτο η αλήθεια είναι χαλαρώσαμε και ήταν αναπόφευκτο να δεχθούμε κάποια γκολ και θέλουμε να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κρατάμε τη νίκη και θέλουμε με όρεξη να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις», συμπλήρωσε ο Σολανάκης.

Ο 32χρονος Έλληνας φουνταριστός του Ολυμπιακού, για το ντεμπούτο του στο Champions League, σχολίασε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, μου αρέσει πολύ να βοηθάω την ομάδα, είμαι υπηρέτης της και θα κάνω τα πάντα για να πετύχει τους στόχους της. Είναι πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν, αλλά εύχομαι να μου δίνονται περισσότερες ευκαιρίες γιατί μου αρέσει να βοηθάω με κάθε τρόπο τους συμπαίκτες και το σύλλογο. Έχω ακόμα πολλά να δώσω και προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό».