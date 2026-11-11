Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Στεάουα Βουκουρεστίου, για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League, με στόχο την ιστορική πρώτη του νίκη στην διοργάνωση.

Σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση περιμένει την ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού, η οποία υποδέχεται αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, τη Στεάουα Βουκουρεστίου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του LEN Champions League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 19:30, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» αναζητά την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, καθώς έχει ξεκινήσει με δύο ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Αρχικά, ηττήθηκε από τη Μαρσέιγ με 14-13 εκτός έδρας, ενώ στη συνέχεια γνώρισε την ήττα από τη Φερεντσβάρος με 19-14 στην Αθήνα.

Απέναντι του θα βρει μια ομάδα που βρίσκεται επίσης χωρίς βαθμό στον όμιλο. Η Στεάουα γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα από τη Φερεντσβάρος με 23-7, ενώ τη δεύτερη αγωνιστική έχασε από τη Μαρσέιγ με 14-10. Έτσι, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση του 4ου ομίλου με μηδενική συγκομιδή βαθμών, με τον Παναθηναϊκό να υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων.

Σε εγχώριο επίπεδο, ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με 15-12, αποτέλεσμα που τον έφερε στην 5η θέση της Water Polo League Ανδρών. Μετά από επτά αγωνιστικές, οι «πράσινοι» έχουν συγκεντρώσει 15 βαθμούς, με απολογισμό πέντε νίκες και δύο ήττες. Βρίσκονται πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (21 βαθμοί), τον Πανιώνιο και τη Βουλιαγμένη (18), καθώς και τον Απόλλωνα Σμύρνης (15).

Από την άλλη πλευρά, η Στεάουα Βουκουρεστίου αποτελεί έναν από τους ιστορικούς συλλόγους της ρουμανικής υδατοσφαίρισης και θέλει να αντιδράσει μετά το αρνητικό ξεκίνημα στην Ευρώπη.

Για τον Παναθηναϊκό, επομένως, το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει την έδρα του, να παρουσιάσει καλύτερη αμυντική λειτουργία και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας.

H βαθμολογία

1.Φερεντσβάρος 6

2.Μαρσέιγ 6

3.Παναθηναϊκός 0

4.Στεάουα Βουκουρεστίου 0

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου (3η αγωνιστική)