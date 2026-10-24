Με επιβλητική εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με το εντυπωσιακό 17-11 στο ντέρμπι κορυφής, για την 6η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Με επιβλητική εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με το εντυπωσιακό 17-11, στο ντέρμπι κορυφής και γα την 6η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Οι πρωταθλήτριες αν κι έχασαν τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη από το 2ο οκτάλεπτο, λόγω αποβολής με αντικατάσταση, σαν «Λεναία Ύδρα» είχαν πολλές λύσεις. Η Ντένια Κουρέτα, κάλυψε με τον καλύτερο τρόπο το κενό της Μυριοκεφαλιτάκη, η Φωτεινή Τριχά πέτυχε τα τέσσερα από τα πέντε γκολ στο πρώτο μισό, ενώ στο 2ο μισό, δράση ανέλαβαν η Άμπι Άντριους και η Κάτα Χάιντου.

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο έμεινε μόνος στην κορυφή, όχι απλά υποχρέωσε τη Βουλιαγμένη στην πρώτη της ήττα, αλλά με τη διαφορά των έξι γκολ, έχει πλέον τεράστιο πλεονέκτημα για να παραμείνει στην 1η θέση με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και της διατήρησης του πλεονεκτήματος έδρας.

Ο Ολυμπιακός και στις τρεις περιπτώσεις ισοφάρισε το προβάδισμα της Βουλιαγμένης στο 1ο οκτάλεπτο (3-3). Οι «ερυθρόλευκες» με τις Νίνου και Τριχά προηγήθηκαν με 5-3 στο δίλεπτο της β' περιόδου, με τη Φουντωτού να μειώνει σε 5-4 (5:32).

Ακολούθησε η φάση αποβολής με αντικατάσταση της Μαρίας Μυριοκεφαλιτάκη, για μαρκάρισμα στη Γιαννοπούλου (3:03) και η Βουλιαγμένη με τα ολλανδικά γκολ από τις Μουλχάουζεν και προσπέρασε με 6-5 (1:11), όμως τα δύο γκολ από την Τριχά στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα έφεραν την ανατροπή (7-6).

Με την Άντριους να εκτελεί από την περιφέρεια ο Ολυμπιακός πήρε νέο προβάδισμα δύο γκολ (8-6) στην πρώτη επίθεση της 3ης περιόδου.

Η Τριχά με γκολ στην παίκτρια παραπάνω, διατήρησε το +2, 9-7 (5:14), με την Αντριους να σκοράρει από την περιφέρεια για το 10-7 (4:23). Η Σάντα «χτυπώντας» στην κόντρα, αύξησε τη διαφορά στο 11-7 (3:51), με την Κουρέτα από τα δύο μέτρα (3:07) για το 12-8 και τη Χάιντου από την περιφέρεια (00:24) για το 13-9, να συντηρούν το προβάδισμα.

Mε νέο γκολ από τη Χάιντου, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 14-9, με την Κουρέτα να σκοράρει στην παραπάνω για το 15-10 (5:57), την Πάτρα μόνη απέναντι στην Κοτσιώνη να πετυχαίνει το 16-10 (4:13) την Κουρέτα, με νέο γκολ στην παραπάνω, να δίνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του Ολυμπιακού για το 17-10 και την Ξενάκη να διαμορφώνει το τελικό 17-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-4, 2-6, 2-4.

Βουλιαγμένη (Χατζηδάκης): Κοτσιώνη, Κοβάσεβιτς, Καλογεροπούλου, Ελευθεριάδου 2, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 4, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Φουράκη, Ελμισιάν.

Ολυμπιακός (Ντόσκας): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα 3, Σάντα 1, Τριχά 5, Άντριους 2, Σιούτη 1, Πάτρα 1, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Νίγκρο, Χάιντου 2, Σαλταμανίκα.