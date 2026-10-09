Η Γλυφάδα και ο Εθνικός από τον 3ο όμιλο στο «Αντ. Δημητρόπουλος» θα επιχειρήσουν να προκριθούν στη φάση των «16» στο Champions League γυναικών.

Πρεμιέρα και στο Champions League γυναικών με τους ομίλους της προκριματικής φάσης, που θα διεξαχθούν το τριήμερο (9-11 Οκτωβρίου) με τη Γλυφάδα και τον Εθνικό Πειραιά να αρχίζουν τη δική τους προσπάθεια στη διοργάνωση.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα αγωνιστούν στον 3ο όμιλο που θα φιλοξενήσει η Γλυφάδα στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος», με τη συμμετοχή της γαλλικής Νανσί και της ισπανικής Καταλούνια, που βρίσκεται ξανά στην Αθήνα, λίγες μέρες μετά τον αγώνα της με τον Ολυμπιακό στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ.

Συνολικά 14 ομάδες θα πάρουν μέρος στους τέσσερις προκριματικούς ομίλους και οι δύο πρώτες θα συνεχίσουν στους ομίλους της φάσης των «16», όπου ήδη περιμένουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη.

Το πρόγραμμα του Γ' Ομίλου

Παρασκευή 9/10

19:45 Νανσί-Εθνικός

21:15 Γλυφάδα-Καταλούνια

Σάββατο 10/10

18:00 Γλυφάδα- Νανσί

19:45 Εθνικός-Καταλούνια



Κυριακή 11/10

09:00 Γλυφάδα-Εθνικός

10:00 Καταλούνια-Νανσί

Οι ομάδες που είναι στη φάση των ομίλων