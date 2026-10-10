O Εθνικός πανηγυρικά στους ομίλους του Champions League γυναικών

Ο Εθνικός νικώντας την Καταλούνια με 7-6 εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους της φάσης των «16» στο του Champions League γυναικών.

Στόχος εξετελέσθη για τον Εθνικό, που εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους της φάσης των «16» του Champions League γυναικών και μετά τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη θα είναι η 3η ελληνική ομάδα.

Η πειραϊκή ομάδα νικώντας την Καταλούνια με 7-6, έκανε το δύο στα δύο στον 3ο προκριματικό όμιλο που φιλοξενεί ο ΑΝΟΓ στο «Αντ. Δημητρόπουλος, εξασφαλίζοντας την πρόκριση από την 1η θέση του ομίλου.

Αντίθετα η Γλυφάδα ηττήθηκε κι από τη γαλλική Νανσί με 14-13 στα πέναλτι, μένοντας εκτός πρόκρισης και θα συνεχίσει στo Εuro Cup. Η 2η θέση στον όμιλο θα κριθεί από τον αγώνα της Καταλούνια με τη Νανσί, η ισπανική ομάδα ακόμα και με ήττα στα πέναλτι θα ακολουθήσει τον Εθνικό.

Μετά το πρώτο οκτάλεπτο, όπου ο Εθνικός με τις Χατζηκυριακάκη (1:32) και Τέρνερ (00:02) ισοφάρισε σε 2-2, τα γκολ έμπαιναν με το σταγονόμετρο.

Η Βρετανίδα, Φάλβεϊ έκανε το 3-2 για την Καταλούνια στο 2ο οκτάλεπτο, για να φθάσει ο αγώνας στο τελευταίο δίλεπτο της 3ης περιόδου, με τις Σταυρίδου και Χατζηκυριακάκη να κάνουν το 4-3 για την πειραϊκή ομάδα.

Η Τέρνερ έδωσε αέρα δύο γκολ για τον Εθνικό, 5-3, η Καταλούνια ισοφάρισε 5-5 (4:55), όμως η Κρίστμας (3:47) και η Καραγιάννη (2:39) διατήρησαν το προβάδισμα για την ελληνική ομάδα με 6-5 και 7-6.

Ήττα στα πέναλτι κι αποκλεισμός για Γλυφάδα

Nωρίτερα η Γλυφάδα προηγήθηκε της Νανσί με 8-6, στις αρχές της 4ης περιόδου, η γαλλική ομάδα προσπέρασε με 10-8 (3:31), όμως με τα γκολ από τις Οικονόμου (1:18) και Καρανάσιου (00:40) το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι (10-10).

Εκεί οι Χέλμη και Αντρες δεν τα κατάφεραν για τη Γλυφάδα στις δύο τελευταίες εκτελέσεις, με τη Νανσί να επικρατεί με 4-3 στην έξτρα διαδικασία, παίρνοντας το δίποντο με 14-13 και την ελληνική ομάδα τον πρώτο της βαθμό.

Το πρόγραμμα του Γ' Ομίλου - Βαθμολογία

Παρασκευή 9/10

Σάββατο 10/10

Γλυφάδα- Νανσί 13-14 (πέν.) 10-10 (καν. αγ.)

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 1-2, 4-0, 3-5.

Τα πέναλτι: 3-4

ΑΝΟΓ (Αργ. Θεοδωρόπουλος): Μ. Καραγιάννη, Άντρες 1, Σκουμπάκη, Οικονόμου 1, Χατζηγεωργίου, Σταρίδα, Χέλμη 2, Λαμπάτου 4, Γ. Καραγιάννη , Λασκαρίδου, Τάουσερ, Βούτσικα, Καρανάσιου 2, Σπάθη-Δροσοπούλου.

Nανσί: Λίμα Ντε Φρέιτας, Γκουρκάν 1, Μπουγκαραρά 1, Αντρές 1, Ράσπο, Μπενλεκμπίρ 5, Τοντόροφ, Ερτό 2, Κουνίλ, Πατσέκο 1.

Καταλούνια - Εθνικός 6-7

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 1-0, 0-2, 3-3

Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Σούγια, Γκόμεζ 1, Ταριάο, Σούιτ, Ινγκλαβάγκα, Χάουτον 4, Φάλβεϊ 1, Μπαριούσο, Πίντλεϊ, Πινέδα Παρέρα, Ροντρίγκεζ, Σάντσες, Μπόβε.

Εθνικός Π. (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 1, Γαλανοπούλου, Τέρνερ 2, Μιμίδη, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη 2 , Μπέτα, Σταυρίδου 1, Κανετίδου, Κρίστιμας 1, Τσιουγκρή, Τσιάρα, Βίσμαν.

Κυριακή 11/10

09:00 Γλυφάδα-Εθνικός

10:00 Καταλούνια-Νανσί



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