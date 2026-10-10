Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη συνέχισαν με το απόλυτο στη Waterpolo League γυναικών

Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη είχαν εύκολο έργο στην 3η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, το πανόραμα του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη συνέχισαν με το απόλυτο στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Waterpolo League γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» με αρκετές νέες παίκτριες στη σύνθεσή τους νίκησαν τον ΓΣ Ηλιούπολης με 23-6 στον Πειραιά. Με αλλαγές αγωνίστηκε και η Βουλιαγμένη στην εντός έδρας νίκη επί της ΠΕΚΕ Βροντάδου με 19-6.

Τη 2η νίκη του και παράλληλα το αήττητο διατήρησε ο Πανιώνιος, επικρατώντας της Λάρισας με 15-4 στη Νέα Σμύρνη. Ο Άλιμος νίκησε τα τυπικά γηπεδούχα Χανιά με 15-10 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας, με την ομάδα της Κρήτης να γνωρίζει την πρώτη της ήττα.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ σημείωσε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της ΝΕ Πατρών με 15-12.



Αποτελέσματα - Βαθμολογία (3η αγωνιστική)

Σάββατο 10/10

ΝΕ Πατρών - ΠΑΟΚ 12-15

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-4, 3-2, 4-5.

ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπένου, Kοτζαμπάση, Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, Ζήκου, Ν. Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1, Δ. Κοντάκου 3, Αγγελοπούλου, Λυκοθανάση 1, Α. Κοντάκου, Κακαΐδη, Ελ. Τσίγκα.

ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Γκανγκλ, Μάμογλου 3, Πολυχρόνη, Ούρα 2, Σ. Καριπίδου 3, Σαουλίδη 1, Γραικού 1, Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου 3, Κολτσίδα, Παπαναστασίου, Σάλεχ, Β. Καριπίδου 2, Σκορδίλη

Χανιά - Άλιμος 10-15

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-5, 2-2, 3-5

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Λιοδάκη, Σπανδωνίδου 1, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 3, Κώτσια 4, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Διρχαλίδου, Ιγνατίου.

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λαζάρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη, Παπαδοπούλου Θ. 1, Πλευρίτου 3, Χαλδαίου 1, Γρηγοροπούλου 3, Οτσόα, Παπαδοπούλου Μ. 1, Μπιτσάκου 1, Τζωρτζακάκη 3, Φαν ντερ Βάιντεν 1, Κυριακοπούλου, Κραβαρίτη, Χριστοδούλου.

Βουλιαγμένη - ΠΕΚΕΒ 19-6

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 6-1, 5-1, 6-3.

Βουλιαγμένη (Κώστας Χατζηδάκης): Κατσούλη, Κουτσαντά, Ελμισιάν 2, Ανδρεάδη, Καπετοπούλου 1, Ξενάκη 4, , Φουντωτού 2, Κρασσά 3, Μπουλούκη 1, Ρόγκε 2, , Μουλχάουζεν, Αγγελίδη 2, Καρύτσα, Φουράκη, Ανδριαδάκη 2.

ΠΕΚΕΒ (Κωνσταντίνος Κώστας): Λέκκου, Κολιτσοπούλου, Κραβαρίτη 1, Κολοβού, Φελλά 1, Αδάμη, Ράντονιτς 3, Μπελέγρη, Μανιάτη, Πετεινάτου, Μαστροκάλου 1, Κωτσάκη.

Πανιώνιος - Λάρισα 15-4

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 4-2, 3-0, 4-2

Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου 2, Λόουσον, Ρακιντζή, Κανελλοπούλου 1, Ξανθοπούλου 1, Καλαϊτζή, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου-Άουτ 2, Πάτερου 2, Λαμπροπούλου 4, Κάρολ 2, Λουπάκη, Μοροχλιάδου, Τσόκα 1.

Λάρισα (Άγγελος Μερκουριάδης): Καζάνα, Πανταζή, Τουλουμτζίδου 1, Χασιώτη, Λούδη, Σαφέτη, Σακελλαρίου, Μιχαηλίδου, Πετάση 1, Γκριφιόεν 1, Λούδη, Κροτό 1, Μερκουριάδη, Λουκοπούλου, Μοιράλη.

Ολυμπιακός - ΓΣ Ηλιούπολης 23-6

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 6-2, 7-0.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη 2, Κουρέτα 2, Σάντα 4, Κουρτίδου, Τζωρακάκη, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Ειρ. Νίνου 2, Μπίκου 5, Τορνάρου, Φούκου 1, Νίγκρο, Χάιντου 2, Σαλταμανίκα 1.

ΓΣ Ηλιούπολης: Μαυρωτά, Κύρκου 1, Κακλή, Γεωργίου 1, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου 1, Υφαντή, Τσιγαρίδα, Παπασηφάκη, Βελέντζα, Μαρδάκη, Κάλτση, Χαλκίτη, Κλεισούρα 1.

Τετάρτη 14/10

21.30 «Αντ. Δημητρόπουλος» Γλυφάδα - Εθνικός



Βαθμολογία