Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη συνέχισαν με το απόλυτο στη Waterpolo League γυναικών
Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη συνέχισαν με το απόλυτο στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Waterpolo League γυναικών.
Οι «ερυθρόλευκες» με αρκετές νέες παίκτριες στη σύνθεσή τους νίκησαν τον ΓΣ Ηλιούπολης με 23-6 στον Πειραιά. Με αλλαγές αγωνίστηκε και η Βουλιαγμένη στην εντός έδρας νίκη επί της ΠΕΚΕ Βροντάδου με 19-6.
Τη 2η νίκη του και παράλληλα το αήττητο διατήρησε ο Πανιώνιος, επικρατώντας της Λάρισας με 15-4 στη Νέα Σμύρνη. Ο Άλιμος νίκησε τα τυπικά γηπεδούχα Χανιά με 15-10 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας, με την ομάδα της Κρήτης να γνωρίζει την πρώτη της ήττα.
Τέλος, ο ΠΑΟΚ σημείωσε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της ΝΕ Πατρών με 15-12.
Αποτελέσματα - Βαθμολογία (3η αγωνιστική)
Σάββατο 10/10
- ΝΕ Πατρών - ΠΑΟΚ 12-15
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-4, 3-2, 4-5.
ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπένου, Kοτζαμπάση, Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, Ζήκου, Ν. Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1, Δ. Κοντάκου 3, Αγγελοπούλου, Λυκοθανάση 1, Α. Κοντάκου, Κακαΐδη, Ελ. Τσίγκα.
ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Γκανγκλ, Μάμογλου 3, Πολυχρόνη, Ούρα 2, Σ. Καριπίδου 3, Σαουλίδη 1, Γραικού 1, Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου 3, Κολτσίδα, Παπαναστασίου, Σάλεχ, Β. Καριπίδου 2, Σκορδίλη
- Χανιά - Άλιμος 10-15
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-5, 2-2, 3-5
ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Λιοδάκη, Σπανδωνίδου 1, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 3, Κώτσια 4, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Διρχαλίδου, Ιγνατίου.
Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λαζάρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη, Παπαδοπούλου Θ. 1, Πλευρίτου 3, Χαλδαίου 1, Γρηγοροπούλου 3, Οτσόα, Παπαδοπούλου Μ. 1, Μπιτσάκου 1, Τζωρτζακάκη 3, Φαν ντερ Βάιντεν 1, Κυριακοπούλου, Κραβαρίτη, Χριστοδούλου.
- Βουλιαγμένη - ΠΕΚΕΒ 19-6
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 6-1, 5-1, 6-3.
Βουλιαγμένη (Κώστας Χατζηδάκης): Κατσούλη, Κουτσαντά, Ελμισιάν 2, Ανδρεάδη, Καπετοπούλου 1, Ξενάκη 4, , Φουντωτού 2, Κρασσά 3, Μπουλούκη 1, Ρόγκε 2, , Μουλχάουζεν, Αγγελίδη 2, Καρύτσα, Φουράκη, Ανδριαδάκη 2.
ΠΕΚΕΒ (Κωνσταντίνος Κώστας): Λέκκου, Κολιτσοπούλου, Κραβαρίτη 1, Κολοβού, Φελλά 1, Αδάμη, Ράντονιτς 3, Μπελέγρη, Μανιάτη, Πετεινάτου, Μαστροκάλου 1, Κωτσάκη.
- Πανιώνιος - Λάρισα 15-4
Τα οκτάλεπτα: 4-0, 4-2, 3-0, 4-2
Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου 2, Λόουσον, Ρακιντζή, Κανελλοπούλου 1, Ξανθοπούλου 1, Καλαϊτζή, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου-Άουτ 2, Πάτερου 2, Λαμπροπούλου 4, Κάρολ 2, Λουπάκη, Μοροχλιάδου, Τσόκα 1.
Λάρισα (Άγγελος Μερκουριάδης): Καζάνα, Πανταζή, Τουλουμτζίδου 1, Χασιώτη, Λούδη, Σαφέτη, Σακελλαρίου, Μιχαηλίδου, Πετάση 1, Γκριφιόεν 1, Λούδη, Κροτό 1, Μερκουριάδη, Λουκοπούλου, Μοιράλη.
- Ολυμπιακός - ΓΣ Ηλιούπολης 23-6
Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 6-2, 7-0.
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη 2, Κουρέτα 2, Σάντα 4, Κουρτίδου, Τζωρακάκη, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Ειρ. Νίνου 2, Μπίκου 5, Τορνάρου, Φούκου 1, Νίγκρο, Χάιντου 2, Σαλταμανίκα 1.
ΓΣ Ηλιούπολης: Μαυρωτά, Κύρκου 1, Κακλή, Γεωργίου 1, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου 1, Υφαντή, Τσιγαρίδα, Παπασηφάκη, Βελέντζα, Μαρδάκη, Κάλτση, Χαλκίτη, Κλεισούρα 1.
Τετάρτη 14/10
- 21.30 «Αντ. Δημητρόπουλος» Γλυφάδα - Εθνικός
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 9
- 2.Βουλιαγμένη 9
- 3.Πανιώνιος 7
- 4.Άλιμος 6
- 5.ΠΑΟΚ 6
- 6.Χανιά 4
- 7.Εθνικός 3
- 8.ΝΕ Πατρών 3
- 9.Γλυφάδα 3
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 0
- 11.ΠΕΚΕΒ 0
- 12.Λάρισα 0
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