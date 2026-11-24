Εθνικός-ΠΑΟΚ 12-12: Σημαντικός βαθμός στο Πειραιά για τον «Δικέφαλο του Βορρά»
Ο ΠΑΟΚ κράτησε στο τέλος την ισοπαλία με 12-12 απέναντι στον Εθνικό στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» και απέσπασε πολύτιμο βαθμό για την συνέχεια. Ο Εθνικός αναρριχήθηκε έστω και προσωρινά στη δεύτερη θέση της Water Polo League Γυναικών, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία για νίκη κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά».
Ο Εθνικός ξεκίνησε καλύτερα σστο πρώτο μέρος με την πολύ καλή του άμυνα, αλλά με μόλις δύο τέρματα έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 2-1 στο σκορ. Στο δεύτερο οκτάλπετο ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και ανέτρεψε άμεσα το σκορ σε 3-2 με έξι λεπτά να απομένουν για τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του αγώνα. Οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν μπροστά και με 5-3. Ο Εθνικός αντέδρασε και ισοφάρισε σε 5-5, για να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ ξανά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, 2 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήγε στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ με 8-7.
Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο ρυθμός έγυρε στην άλλη πλευρά, με τον Εθνικό να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα σε 9-9. Ο ΠΑΟΚ δεν έβρισκε λύσεις στην επίθεση και η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα μετά το πρώτο οκτάλεπτο, με 11-9. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ βρήκε παλμό και ισοφάρισε σε 11-11. O Εθνικός πήρε νέο προβάδισμα αλλά ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι στην τελική ισοπαλία με 12-12.
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Τα οκτάλεπτα: 2-1, 5-7, 4-1, 1-3
Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 2, Μιμίδη 3, Τσιμαρά, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου, Κρίστμας 5, Τσιούγκρη 1, Τσιάρα, Κλαψιανού, Ανδριώτη.
ΠΑΟΚ (Παναγιώτης Βέργος): Γκανγκλ, Πολυχρόνη, Ούρα 2, Σ. Καριπίδου, Σαουλίδη 1, Γραίκου 1, Φλώρου, Μπιτσάκου 3, Κολτσίδα, Παπαναστασίου 3, Σκορδίλη, Σάλεχ, Β. Καριπίδου 2, Ιασιμοπούλου.
Aποτελέσμα-Πρόγραμμα-Βαθμολογίες (11η αγωνιστική)
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
- Εθνικός-ΠΑΟΚ 12-12
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- 20:00 Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος-Ολυμπιακός
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- 14:00 Λάρισας, Λάρισα-Γλυφάδα
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- 12:00 Γλυφάδας, Χανιά-ΠΕΚΕΒ
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου
- 18:00 Αλίμου, Άλιμος- ΝΕ Πατρών
- 21:30 Ηλιούπολης, ΓΣ Ηλιούπολης-Βουλιαγμένη
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 30
- 2.Εθνικός 25
- 3.Βουλιαγμένη 24
- 4.ΠΑΟΚ 22
- 5.Πανιώνιος 16
- 6.Αλιμος 15
- 7.Χανιά 13
- 8.ΝΕΠ 9
- 9.Γλυφάδα 9
- 10.Λάρισα 7
- 11.ΠΕΚΕΒ 4
- 12.ΓΣ Ηλιούπολης 0
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