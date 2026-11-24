Ο ΠΑΟΚ απέσπασε την ισοπαλία και τον πολύτιμο βαθμό από τον Εθνικό στον Πειραιά, παραμένει στο κυνήγι των πρώτων θέσεων στη βαθμολογία της Water Polo League Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ κράτησε στο τέλος την ισοπαλία με 12-12 απέναντι στον Εθνικό στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» και απέσπασε πολύτιμο βαθμό για την συνέχεια. Ο Εθνικός αναρριχήθηκε έστω και προσωρινά στη δεύτερη θέση της Water Polo League Γυναικών, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία για νίκη κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Εθνικός ξεκίνησε καλύτερα σστο πρώτο μέρος με την πολύ καλή του άμυνα, αλλά με μόλις δύο τέρματα έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 2-1 στο σκορ. Στο δεύτερο οκτάλπετο ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και ανέτρεψε άμεσα το σκορ σε 3-2 με έξι λεπτά να απομένουν για τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του αγώνα. Οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν μπροστά και με 5-3. Ο Εθνικός αντέδρασε και ισοφάρισε σε 5-5, για να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ ξανά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, 2 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήγε στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ με 8-7.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο ρυθμός έγυρε στην άλλη πλευρά, με τον Εθνικό να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα σε 9-9. Ο ΠΑΟΚ δεν έβρισκε λύσεις στην επίθεση και η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα μετά το πρώτο οκτάλεπτο, με 11-9. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ βρήκε παλμό και ισοφάρισε σε 11-11. O Εθνικός πήρε νέο προβάδισμα αλλά ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι στην τελική ισοπαλία με 12-12.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 5-7, 4-1, 1-3

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 2, Μιμίδη 3, Τσιμαρά, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου, Κρίστμας 5, Τσιούγκρη 1, Τσιάρα, Κλαψιανού, Ανδριώτη.

ΠΑΟΚ (Παναγιώτης Βέργος): Γκανγκλ, Πολυχρόνη, Ούρα 2, Σ. Καριπίδου, Σαουλίδη 1, Γραίκου 1, Φλώρου, Μπιτσάκου 3, Κολτσίδα, Παπαναστασίου 3, Σκορδίλη, Σάλεχ, Β. Καριπίδου 2, Ιασιμοπούλου.

Aποτελέσμα-Πρόγραμμα-Βαθμολογίες (11η αγωνιστική)

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Εθνικός-ΠΑΟΚ 12-12

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

20:00 Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος-Ολυμπιακός

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

14:00 Λάρισας, Λάρισα-Γλυφάδα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

12:00 Γλυφάδας, Χανιά-ΠΕΚΕΒ

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

18:00 Αλίμου, Άλιμος- ΝΕ Πατρών

21:30 Ηλιούπολης, ΓΣ Ηλιούπολης-Βουλιαγμένη

Βαθμολογία