H Προ Ρέκο απέναντι στην Μπρέσια και η Ραντνίτσκι Κραγούγεβατς με αντίπαλο την Οραντέα, άρχισαν με νίκη την παρουσία τους στον Β΄Όμιλο του Champions League.

Η Προ Ρέκο και η σερβική Ραντνίτσκι Κραγούγεβατς δικαιολόγησαν τον τίτλο του φαβορί κι άρχισαν με εκτός έδρας νίκες τη δική τους πορεία στη φάση των «16» στο Champions League από τον Β' Όμιλο.

Στην ιταλική μονομαχία η Μπρέσια προηγήθηκε με 5-2 και 6-4 στον εντός έδρα αγώνα της με την Προ Ρέκο. Όμως η πρωταθλήτρια Ιταλίας προσπέρασε με 8-6 στο δίλεπτο της β΄ περιόδου, διατήρησε διαφορά δύο και τριών γκολ μέχρι τις αρχές της 4ης περιόδου, ο Ντελ Μπάσο μείωσε για την Μπρέσια σε 15-13 (2:34), με τον Γκέργκο Ζάλανκι να «σφραγίζει» τη νίκη της Προ Ρέκο, διαμορφώνοντας το τελικό 16-13.

Νωρίτερα, η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, με τον Άγγελο Βλαχόπουλο στη σύνθεσή της, νίκησε την Οραντέα με 14-9 στη Ρουμανία. Η πρωταθλήτρια Σερβίας προηγήθηκε με 5-1 στο 1ο οκτάλεπτ, είχε τον απόλυτο έλεγχο και χωρίς προβλήματα έφθασε στο 14-9.

Τα στοιχεία των αγώνων

Οραντέα-Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς 9-14

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 3-3, 1-2, 4-4.

Οραντέα (Πέταρ Κοβάτσεβιτς): Ντομποζάνοφ, Μπελενιέσι 1, Νεγκρεάν 1, Τουντόρ 3, Ολτεάν, Χόλοντ 1, Γκουσάροφ 1, Ινσίνα, Ορσος, Βάντσικ, Τζενκ, Βέλικτς, Γκάβρις, Λουντσάν.

Ραντνίτσκι (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Στραχίνια Ράσοβιτς 1, Ντέντοβιτς 2, Ραντζέλοβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Πιγιέτλοβιτς 1, Πρλαΐνοβιτς 1, Νίκολα Γιάκσιτς 4, Βρίλιτς 1, Βαπένσκι 1, Βλαχόπουλος, Βίκτορ Ράσοβιτς, Μάρτσελιτς, Λούκιςτ 3.

Μπρέσια - Προ Ρέκο 13-16

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-2, 3-7, 4-5.

Μπρέσια (Αλεσάντρο Μπόβο): Μασέντζα, Ντελ Μπάσο 3. Ρούενχορστ, Λόντι, Φερέρο 3, Πόπαντιτς , Γκουεράτο 1, Κουταγιάρ 1, Αλεζιάνι, Λεϊβέμπερ 3, Ντε Σιμόνε, Τζίρι 2, Φορέστι, Κορέντε.

Προ Ρέκο (Σάντρο Σούκνο): Νικόζια, Μλάντοσιτς, Γρανάδος 4, Κανέλα 3, Πατσαλίεφ, Τζανάτσα, Πρεσιούτι 1, Ζάλανκι 2, Ιόκι Γκράτα 2, Μπούριτς 1, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι 1, Μπίγιατς, Κάσια.